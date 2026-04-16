ПРБ: Подпомагаме усилията на МВР да противодейства на изборните нарушения

С цел гарантиране на политическите права на гражданите и бърза и адекватна реакция за противодействие на престъпления, свързани с провеждането на изборите за 52-ро Народно събрание на 19 април 2026 г., продължава активната работа на Националното междуведомствено звено, в което участват представители на Прокуратурата на България (ПРБ), МВР и Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС). Това съобщиха от ПРБ.

Граждани и организации могат да подават сигнали и жалби до съответните прокуратури с оглед вземане на мерки за срочни и законосъобразни действия при наличие на данни за извършване на престъпления, свързани с изборния процес.

В случаите на събрани достатъчно доказателства и при спазване на нормите на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), прокуратурата пристъпва и към привличане към отговорност на съответните лица, извършители на престъпление. Съобразно законовите разпоредби преценката за това е изцяло на наблюдаващите прокурори, ангажирани по конкретните производства.

Създадоха Национално междуведомствено звено във връзка с изборите

Постъпилата от прокуратурите в страната информация за образувани преписки и досъдебни производства за престъпления против политическите права на гражданите своевременно се обобщава. Тя ще бъде предоставена от Националното междуведомствено звено след приключване на изборите в началото на идната седмица.

Звеното е създадено по съвместна заповед на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев и и.ф. председател на ДАНС Деньо Денев и функционира от откриването на предизборната кампания на 20 март.

До момента са иззети 1 млн. евро при акции на МВР срещу купуването на гласове, съобщи преди дни и.д. главен секретар Георги Кандев във Фейсбук. "1 милион евро, с които някой е решил, че може да купи съвест, да подмени воля и да открадне бъдещето на България. Това не е просто престъпление. Това е удар срещу държавността", пише Кандев. Също така отбелязва, че няма да има "чадър", недосегаеми и компромиси от страна на МВР.