Страшен скандал и сръбски депутат нападна България

Б ългария има мощно разузнавателно присъствие в Сърбия и шпионски център в Скопие, създаден заедно с Хърватия.

Това са само част от тежките обвинения, които отправи тази сутрин по сръбската държавна телевизия председателят на парламентарната комисия за Косово Милован Дрецун.

В продължение на 12 минути Дрецун непрекъснато внушаваше, че България стои зад огромния скандал за руска намеса, разтърсващ цяла бивша Югославия в момента.

Тежко поражение за Русия на Балканите

Вчера сръбските медии публикуваха информация за участие на руски разузнавач при организирането на „Кървавия четвъртък” в парламента на Македония на 27 април 2017 г., когато бяха пребити над 100 души, включително и сегашния македонски премиер Зоран Заев, и депутатът от албански произход Зиадин Села. Представителят на Кремъл е наредил: „да се убият Заев и Села”.

Има заснето видео, как руският агент Георги Клебан предава пари на друг човек, съобщи днес директорът на аналитичния отдел на Агенцията за разузнаване и сигурност на Сърбия Реля Желски. Той отказа да даде информация дали получилият парите е сръбски агент. Плащането става на паркинг в белградския квартал Земун, известен с мафиотската група Земунски клан.

В изявление за медиите министърът на отбраната Александър Вулин заяви, че зад този случай се крие опит Сърбия да бъде дистанцирана от своята политика на военен неутралитет.

„Клипът определено е автентичен и в него недвусмислено е показан руският разузнавач Георгий Клебан”, подчерта Реля Желски.

По първоначална информация на сръбското разузнаване, кадрите са заснети при оперативна работа от разузнавателна служба на друга държава, следяла полковник Клебан, вероятно със съдействието на САЩ.

Скандалът доведе до извънредно свикване утре на Съвета по национална сигурност на Сърбия.

„Много е важно да се каже в кой момент са публикувани тези записи в публичното пространство... Искам да ви припомня, че България реагира много бурно по повод присъствието на руските ракетни системи С-400 по време на общите сръбско-руски военни учения. Тази история може да навреди на руско-сръбските отношения. Малко хора обърнаха внимание на реакцията на Атлантическия съвет в България. Тя мина незабелязано. Но не може да се счита за несвързана с този случай. Те предупредиха българската общественост, че на тяхна територия Русия извършва хибридна война и нейната цел е осъществяването на терористични атаки”, обяви Дрецун по сръбската държавна телевизия.

Бунт в Скопие. Битият Заев до Борисов: Добре съм, брат

„Искам да ви припомня, че неотдавна аз лично съобщих публично, че в Скопие е сформиран и замаскиран разузнавателен център, където има шпиони от съседните държава като България, Хърватия, Северна Македония... В Сърбия България има изключително мощно разузнавателно присъствие”, каза Дрецун, който се счита за един от най-близките сътрудници на сръбския президент Александър Вучич.

„На този етап е много важно да се подчертае, че работата по подривна разузнавателна дейност, провеждана на територията на Република Сърбия, не трябва по никакъв начин да се свързва само с Руската федерация. Напротив, други големи сили, като САЩ, Великобритания и Франция, както и регионални играчи, ще спомена само Хърватия и Албания, работят много за осъществяване на своите интереси, което винаги се очаква в международните отношения и политиката”, обяви пък Желски.

Според сръбските медии координацията за погрома в Скопие и предаването на парите е извършена в град на българското Черноморие, където имат вили служители на руското военно разузнаване. А самият план е измислен в квартира в Белград.

Сръбският президент Александър Вучич нареди на Агенцията за военно разузнаване да разследва аферата.

Appears that - despite popular belief - some people in Serbian intel/law enforcement is not too happy with GRU's activities in Serbia. This video of a GRU officer allegedly bribing an unnamed Serbian official was leaked to news media today https://t.co/QcIHkFWOIn