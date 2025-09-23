България

Столичната община подписа с нова банка

Това става, след като досегашният партньор взе решение да прекрати обслужването на сметките на Столична община

23 септември 2025, 17:04

С толичната община е подписа договор за обслужване с Пощенска банка, съобщиха от общинския пресцентър. Оттам посочват, че това е важна стъпка към по-сигурно и ефективно управление на общинските средства и стабилност в интерес на гражданите на София.

Досегашният партньор – Общинска банка, с която общината работи близо три десетилетия, взе решение да прекрати обслужването на сметките на Столична община. Това наложи провеждането на процедура за избор на нова банка, която да поеме управлението на средствата на Общината.

СОС с извънредно заседание за избор на нова обслужваща банка

„Вярвам, че след проведената прозрачна процедура за избор на нова банка ще можем да гарантираме по-добро управление и повече стабилност за средствата на софиянци. Заедно показахме, че можем да взимаме важни решения открито, в дух на сътрудничество и с отговорност към гражданите“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

СО обяви процедура за избор на нова обслужваща банка

Новите разплащателни сметки ще бъдат открити в началото на октомври, като всички заинтересовани страни ще бъдат своевременно уведомени за тях.

Източник: СО    
СО Пощенска банка
