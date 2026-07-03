България

Спасителят Веселин Георгиев, има нужда от помощ за лечение

Вижте как можете да помогнете на младия мъж

Николай Киров Николай Киров

3 юли 2026, 20:46
Спасителят Веселин Георгиев, има нужда от помощ за лечение
Източник: NOVA

В еселин Георгиев, който беше част от доброволците, спасили Сашко от Перник, и който пръв намери момчето, днес има нужда от помощ. Младият мъж, който спасява другите, преминава през най-тежкото си изпитание. 

Веско е пострадал по време на инцидент и е получил множество сериозни травми и фрактури. Направена му е сложна, многочасова операция на гръбначния стълб, но се налагат още хирургични интервенции. Престоят му продължително лечение, трудни рехабилитации и възстановяване.

Веско е един от най-уважаваните пилоти в парапланеристката общност, вдъхновил десетки хора да открият магията на летенето и истинското усещане за свобода.

Ако искате да помогнете на Веско, може да преведете средства по следната банкова сметка:

BG62UBBS80021480330110

BIC код : UBBSBGSF

Веселин Георгиев Живков за Веселин Веселинов Георгиев.

Основание: Покриване на медицински разходи

BG95STSA93000032688641

Веселин Георгиев Живков за Веселин Веселинов Георгиев

Основание: Покриване на медицински разходи и консумативи“

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
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