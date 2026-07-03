България

Полицай беше ударен от кола на АМ "Тракия"

Полицаят има повърхностни рани

Николай Киров Николай Киров

3 юли 2026, 21:49
Полицай беше ударен от кола на АМ "Тракия"
Източник: БГНЕС

Д нес към 18:00 часа е постъпил сигнал за катастрофирал автомобил на АМ „Тракия, на км 304, в посока Бургас.

Незабавно към мястото е насочен полицейски екип. Към 18:20 е постъпил сигнал, че малко преди местопроизшествието друг автомобил при намаляване на скоростта губи управление, в следствие на което е настъпил инцидент, при който е ударен полицейски служител.

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Полицаят е транспортиран от екип на ЦСМП- Ямбол е ямболската болница, където след преглед е установено, че има повърхностни - охлузни наранявания в областта на лявата ръка и лицето.

Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества и на двамата водачи на леките автомобили са отрицателни. Няма други пострадали. Движението е затруднено и се регулира от екипи на пътна полиция. 

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Катастрофа АМ Тракия Пътна полиция
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