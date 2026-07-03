Полицай беше ударен от кола на АМ "Тракия"

Д нес към 18:00 часа е постъпил сигнал за катастрофирал автомобил на АМ „Тракия, на км 304, в посока Бургас.

Незабавно към мястото е насочен полицейски екип. Към 18:20 е постъпил сигнал, че малко преди местопроизшествието друг автомобил при намаляване на скоростта губи управление, в следствие на което е настъпил инцидент, при който е ударен полицейски служител.

Три автомобила се удариха на АМ „Тракия”

Полицаят е транспортиран от екип на ЦСМП- Ямбол е ямболската болница, където след преглед е установено, че има повърхностни - охлузни наранявания в областта на лявата ръка и лицето.

Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества и на двамата водачи на леките автомобили са отрицателни. Няма други пострадали. Движението е затруднено и се регулира от екипи на пътна полиция.