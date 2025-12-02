Социалните партньори и властта с нова среща за рестарт на Бюджет 2026

България

2 декември 2025, 06:30
О чаква се развитието по темата Бюджет 2026. След като миналия четвъртък управляващите обявиха, че изтеглят план-сметката за догодина, ден по-късно стана ясно, че бюджетната процедура само е замразена и ще бъде рестартирана, когато се постигне съгласие между социалните партньори и държавата.

Бюджет 2026: Ще седнат ли синдикати, работодатели и изпълнителна власт на масата за преговори

Това беше и поводът за многохилядните протести в цялата страна. Още миналата седмица стана ясно, че работодателите, част от които подкрепиха първия протест срещу бюджета, настояват за отпадане на увеличенията при пенсионната вноска, данък дивидент и максималния осигурителен праг.

Последните две, според заявката на лидера на ГЕРБ, ще бъдат повод за отстъпка.

Напрежение заради бюджета за 2026 г., синдикати готвят протест

Синдикатите пък искат заплатите в недофинансираните държавни сектори да бъдат вдигани с 10, а не с 5 процента.

Очаква се участниците в преговорите да се срещнат отново и да обявят къде са намерили „златното сечение“. 

