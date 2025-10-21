България

Съветът за съвместно управление се събра, търси нова формула на кабинета "Желязков"

Междувременно правителството ще проведе заседание

Обновена преди 28 минути / 21 октомври 2025, 06:36
Жена твърди, че пиян служител на МВР е предизвикал катастрофа в Перник

Жена твърди, че пиян служител на МВР е предизвикал катастрофа в Перник

"Сто души гледаха, никой не помогна": Близките на убитото в столичен мол момче искат доживотен затвор за задържания
23-годишен загина в катастрофа с три коли между Златица и Челопеч, твърди се, че е имало гонка

23-годишен загина в катастрофа с три коли между Златица и Челопеч, твърди се, че е имало гонка
Започва ремонт на 7-километров участък от АМ „Хемус“

Започва ремонт на 7-километров участък от АМ „Хемус“
Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места

Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места
Доц. Борислав Цеков: Ходът на ДПС е стратегически печеливш, кризата е в опозицията

Доц. Борислав Цеков: Ходът на ДПС е стратегически печеливш, кризата е в опозицията
Крум Зарков: Нуждаем се от организация, а тя се нарича управление на държавата

Крум Зарков: Нуждаем се от организация, а тя се нарича управление на държавата
Роднини на момчето, намушкано в софийски мол - Няма ли справедлива присъда, ще има око за око, зъб за зъб

Роднини на момчето, намушкано в софийски мол - Няма ли справедлива присъда, ще има око за око, зъб за зъб

П ремиерът Росен Желязков събра Съвета за съвместно управление, за да бъде взето решение как и дали ще има нова формула на разпределение на властта между ГЕРБ-СДС, "БСП-Обединена левица" и "Има такъв народ“, с участието на "ДПС- Ново начало".

Депутатът Делян Добрев от ГЕРБ - СДС потвърди тази сутрин пред журналисти за заседанието. В сградата на парламента влезе и депутатът Хамид Хамид от "ДПС - Ново начало", съобщи БТА.

Какво означава поисканото от Бойко Борисов „преформатиране“ на властта

Напрежението рязко ескалира след изборите в Пазарджик, а в края на миналата седмица и премиерът, и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заявиха, че отговорност за стабилно мнозинство трябва да се носи по равно от всички в управлението. И двамата очакват БСП и "Има такъв народ" да отговорят дали са съгласни с официалното участие на Делян Пеевски в мнозинството.

Делян Пеевски: Пълна подкрепа за правителството, докато работи за хората

В писмена позиция лидерът на "ДПС-Ново начало" обяви, че е разговарял с премиера и е потвърдил позицията си за пълна подкрепа за правителството. И допълни, че всички взаимоотношения между партньорите в тройната коалиция по повод властта, са предмет на техни споразумения и договорки.

Желязков: Не е време за избори, Борисов: С Пеевски трябва да се говори право в очите

Междувременно в 10:00 ч. трябва да започне заседанието на Министерския съвет. Миналата седмица то беше отменено от премиера Желязков. . Миналата седмица, веднага след изявлението на лидера на ГЕРБ, от пресцентъра на Министерския съвет обявиха, че редовното заседание се отменя. В дневния ред са заложени общо 35 точки. Министър-председателят все още не е коментирал проведените разговори с "ДПС-Ново начало".

Източник: БТА/Йоана Христова    
правителство съвет съвместно управление ГЕРБ Борисов Желязков Пеевски БСП ИТН
Последвайте ни

"Сто души гледаха, никой не помогна": Близките на убитото в столичен мол момче искат доживотен затвор за задържания

БезГранично: Ръководство за модерния емигрант в Норвегия- цена на жилищата, заплати и още нещо

БезГранично: Ръководство за модерния емигрант в Норвегия- цена на жилищата, заплати и още нещо

23-годишен загина в катастрофа с три коли между Златица и Челопеч, твърди се, че е имало гонка

23-годишен загина в катастрофа с три коли между Златица и Челопеч, твърди се, че е имало гонка

Санае Такаичи стана първата жена премиер на Япония

Санае Такаичи стана първата жена премиер на Япония

Как се сумира осигурителният стаж от чужбина за пенсия и обезщетение

Как се сумира осигурителният стаж от чужбина за пенсия и обезщетение

pariteni.bg
Toytota преобрази Land Cruiser FJ и го направи по-малък и все така мощен

Toytota преобрази Land Cruiser FJ и го направи по-малък и все така мощен

carmarket.bg
21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите
Ексклузивно

21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите

Преди 3 часа
Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места
Ексклузивно

Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места

Преди 3 часа
<p>България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща</p>
Ексклузивно

България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща

Преди 1 час
Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)
Ексклузивно

Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)

Преди 2 часа

Виц на деня

Пиян се прибира и вика: – Женоо, къде си? – Тук съм! – А, добре. Само проверявам дали съм у нас!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Жилищна сграда в Добрич пропада заради постоянни наводнения (ВИДЕО)

Жилищна сграда в Добрич пропада заради постоянни наводнения (ВИДЕО)

България Преди 9 минути

240-те домакинства са станали „абонати” на почистващата техника на ВиК, но дружеството невинаги се отзовава на повикванията

Израел съобщи, че е получил тялото на още един заложник

Израел съобщи, че е получил тялото на още един заложник

Свят Преди 17 минути

Бригадите "Абу Али Мустафа" заявиха, че "връщат тялото на израелски войник, съгласно условията на споразумението".

Скъсаният кабел, причинил трагедията с фуникуляр в Лисабон, е бил неизправен

Скъсаният кабел, причинил трагедията с фуникуляр в Лисабон, е бил неизправен

Свят Преди 28 минути

Видът кабел, използван от 2022 г., нито е сертифициран за пътнически транспорт, нито е подходящ за този тип въжени железници

Заради продължаващия shutdown в САЩ: Ядрената агенция пусна служителите си в неплатен отпуск

Заради продължаващия shutdown в САЩ: Ядрената агенция пусна служителите си в неплатен отпуск

Свят Преди 45 минути

Засегнати са над 1 400 служители

Президентът Румен Радев назначи посланици в Белгия, Нидерландия и Казахстан

Президентът Румен Радев назначи посланици в Белгия, Нидерландия и Казахстан

България Преди 59 минути

Според Конституцията държавният глава назначава ръководителите на дипломатическите представителства по предложение на МС

Храни за млада и здрава кожа: Как да стимулирате производството на колаген естествено

Храни за млада и здрава кожа: Как да стимулирате производството на колаген естествено

Любопитно Преди 1 час

Колагенът е изграден от аминокиселини, което прави приема на протеини изключително важен

"Магически" момент: Разкрито е 3000-годишното тайнство на съкровището от Пийбълс

"Магически" момент: Разкрито е 3000-годишното тайнство на съкровището от Пийбълс

Любопитно Преди 1 час

Все още не е установено предназначението на всички предмети, но експертите предполагат, че някои от тях може да са украсявали кон или дървена колесница

Заради балната зала на Тръмп: Започна събарянето на част от Белия дом (СНИМКИ)

Заради балната зала на Тръмп: Започна събарянето на част от Белия дом (СНИМКИ)

Свят Преди 2 часа

Разчистването на дървета и други подготвителни работи на обекта започнаха още през септември

Американски съд постанови: Тръмп може да изпрати военни в Портланд

Американски съд постанови: Тръмп може да изпрати военни в Портланд

Свят Преди 2 часа

Магистратите смятат за вероятно президентът да е упражнил законно правомощията си

30-годишното търсене на обитаема „Земя близнак“

30-годишното търсене на обитаема „Земя близнак“

Любопитно Преди 3 часа

Ловците на екзопланети Кристофър Уотсън и Анелиз Мортие обясняват дългото търсене на „близнак Земя“, способен да поддържа живот

OpenAI стана "твърде голяма, за да се срине"

OpenAI стана "твърде голяма, за да се срине"

Технологии Преди 3 часа

Компанията старателно се вплита в ИТ гигантите и техните бизнеси

Подвиг на Калин изведе Феномените до Резиденцията в “Игри на волята”

Подвиг на Калин изведе Феномените до Резиденцията в “Игри на волята”

Любопитно Преди 8 часа

Непримиримият Мирослав осигури Стопанството за Завоевателите

Две групи работници ще са най-търсени у нас следващите години

Две групи работници ще са най-търсени у нас следващите години

България Преди 10 часа

Поколението Z проминя пазара на труда, казва експерт

Лавров и Рубио са провели "конструктивен" разговор

Лавров и Рубио са провели "конструктивен" разговор

Свят Преди 11 часа

Говорител на държавният секретар на САЩ заяви, че целта на днешния разговор е била да се постигне "трайно решение на руско-украинската война

След повторно преброяване на протоколите се пренареди общинския съвет в Пазарджик

След повторно преброяване на протоколите се пренареди общинския съвет в Пазарджик

Свят Преди 11 часа

От Общинската избирателна комисия в Пазарджик съобщават още, че са изпратили становище до ЦИК по случая

<p>Президентът Радев назначава трима нови посланици</p>

Президентът Радев назначава нови посланици в Белгия, Нидерландия и Казахстан

България Преди 12 часа

Астана е една от столиците, за които от правителството се оплакаха, че Радев не разписва указ и така бави назначаването на нов посланик

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата се въртят, преди да се изходят

dogsandcats.bg

Защо коремите на някои котки висят

dogsandcats.bg
1

Броят мечките в страната

sinoptik.bg
1

"Сиромашко" лято през ноември

sinoptik.bg

Тя се омъжи за най-добрия му приятел: Бившата съпруга на Кевин Костнър започна нов живот (СНИМКИ)

Edna.bg

Новолуние във Везни: Как да привлечеш мир, любов и вътрешна хармония

Edna.bg

Обещанието на Симеоне изглежда забравено между червените картони

Gong.bg

ЦСКА планира важно назначение

Gong.bg

Жена твърди, че пиян полицай е предизвикал катастрофа в Перник

Nova.bg

Австрия и еврото: Икономическите ефекти след смяната на шилинга с единната валута

Nova.bg