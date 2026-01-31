България

КЗП и НАП проверяват пункт за ГТП край Пазарджик

31 януари 2026, 13:48
Източник: iStock Photos/Getty Images

Е кипи на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Националната агенция за приходите (НАП) проверяват по сигнал пункт за годишни технически прегледи, намиращ се в близост до Пазарджик, съобщи пред журналисти председателят на КЗП Александър Колячев.

"В момента тече съвместна проверка на НАП и КЗП в пунк за годишни технически прегледи, намиращ се на територията на община Пазарджик. Имаме сигнали за повишаване на цените на годишните технически прегледи и сме тук за да установим, каква е била предходната цена и каква е сегашната цена и да изискваме обосновка от дружеството, което стопанисва обекта, за да разберем дали има обоснованост в повишението на цената. В сигнала е посочено, че цената а завишена с около 50%. В момента колегите проверяват дали такова завишение е имало", уточни още Колячев, като добави, че резултатите от съвместната проверка ще бъдат оповестени до няколко часа.

Екипите на КЗП и НАП правят тематични проверки, като пунктовете за годишни технически прегледи са във фокуса днес. 

"От утре започваме да проверяваме вендинг автоматите", добави още председателят на КЗП. Инспекторите провериха супермаркет в квартал "Запад", като изискаха документи от касовия апарат и справка за цените на определени групи стоки през месеците август и октомври 2025 година и в деня на проверката.

В началото на януари в Пазарджик КЗП и НАП извършиха съвместни проверки на търговски обекти.

Източник: Кореспондент на БТА в Пазарджик Гергана Куртакова    
