Свят

Болници в Газа съобщиха за 23 убити при израелски удари днес

31 януари 2026, 15:44
Болници в Газа съобщиха за 23 убити при израелски удари днес
Източник: iStock

Б олници в ивицата Газа съобщиха за 23 убити при израелски удари днес, предаде Асошиейтед прес.

Агенцията отбелязва, че това е един от най-смъртоносните дни в палестинската територия след влизането в сила през октомври на споразумението, сложило край на продължилата две години война, предизвикана от нападението на ислямисткото движение" Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г. 

Предишните данни от тази сутрин бяха за 12 убити.

Израелската армия е нанесла удари на редица места, включително по жилищна сграда в град Газа, на север, и по палатков лагер в южния град Хан Юнис. Сред жертвите са две жени и шест деца от две семейства.

По данни на Министерството на здравеопазването в Газа, контролирано от "Хамас", след влизането в сила на примирието на 10 октомври при израелски удари са били убити 509 души, посочва АП. Според ООН и независими експерти тези данни като цяло са надеждни.

Израелската армия засега не е коментирала новите удари.

Източник: БТА/Николай Станоев    
Последвайте ни

"Мълчанието убива": Протест срещу войната по пътищата блокира пътя София - Плевен

Животът на ръба на човешките възможности в Антарктида:

Животът на ръба на човешките възможности в Антарктида: "Спасете ме от този ад"

Българин спечели титлата на двойки при юношите на Australian Open

Българин спечели титлата на двойки при юношите на Australian Open

Част човек, част звяр: Какво прогони жителите на призрачния град в Аляска?

Част човек, част звяр: Какво прогони жителите на призрачния град в Аляска?

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 5 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 5 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 5 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Аферата „Епстийн”: Публикуваните материали не са всички налични документи по делото

Аферата „Епстийн”: Публикуваните материали не са всички налични документи по делото

Свят Преди 4 минути

В документите не се посочват престъпления на Доналд Тръмп

,

Температурата в Москва падна под минус 20 градуса

Свят Преди 9 минути

Снежната покривка е 70 см

Русия и Украйна си размениха нови удари с дронове, има жертви и ранени

Русия и Украйна си размениха нови удари с дронове, има жертви и ранени

Свят Преди 3 часа

Украинската противовъздушна отбрана е свалила 64 от 85 руски дрона

Борисов: България и ГЕРБ са надежден и предвидим партньор в ЕС и НАТО

Борисов: България и ГЕРБ са надежден и предвидим партньор в ЕС и НАТО

България Преди 4 часа

Лидерът на ГЕРБ разговаря с председателя на ЕК в Загреб

Тежка катастрофа край Враца, трима са ранени

Тежка катастрофа край Враца, трима са ранени

България Преди 4 часа

Причината за пътния инцидент е несъобразена с пътните условия скорост

12 дни след тежката влакова катастрофа в Испания: Броят на жертвите се увеличава

12 дни след тежката влакова катастрофа в Испания: Броят на жертвите се увеличава

Свят Преди 5 часа

Жена е починала в болницата от раните си

Проверки за спекула в последния ден на българския лев, под прицел са автомивките

Проверки за спекула в последния ден на българския лев, под прицел са автомивките

България Преди 5 часа

Само за дни Националната агенция за приходите е получила близо 3000 сигнала от потребители със съмнения за некоректни практики

Голям ръст на пациентите с усложнения от грип, какви са причините

Голям ръст на пациентите с усложнения от грип, какви са причините

България Преди 6 часа

Специалистите призовават хората да не подценяват признаците на заболяването

Деветте етапа на смъртта: От клинична смърт до скелетизация

Деветте етапа на смъртта: От клинична смърт до скелетизация

Свят Преди 6 часа

Внимание, шофьори! Мъгла, мокри пътища и заледявания в части от страната

Внимание, шофьори! Мъгла, мокри пътища и заледявания в части от страната

България Преди 7 часа

Слаб сняг вали в района на Стара река в област Сливен и по високите части на област Разград

<p>Какво става в&nbsp;САЩ, правителството отново &quot;спря&quot;</p>

Какво става в САЩ, правителството отново спира работа

Свят Преди 7 часа

Това се случва след като крайният срок за финансиране изтече в полунощ без Конгресът да одобри бюджета за 2026 г.

Делси Родригес предложи закон за амнистия на стотици затворници във Венецуела

Делси Родригес предложи закон за амнистия на стотици затворници във Венецуела

Свят Преди 8 часа

Лидерката на опозиция Мария Корина Мачадо заяви от своя страна, че подобни действия са резултат от "натиск" от страна на САЩ

Край на блокадите, превозвачите преустановиха протестите

Край на блокадите, превозвачите преустановиха протестите

Свят Преди 8 часа

Обстановката по граничните контролно-пропускателни пунктове на Република България с Република Сърбия постепенно се нормализира

31 януари: Отдаваме почит на двама велики лечители и на големи мъченици

31 януари: Отдаваме почит на двама велики лечители и на големи мъченици

Любопитно Преди 8 часа

В Каноп, Египет, била затворена заради вярата си майката християнка Атанасия и дъщерите ѝ

"Арестувайте президента": Масови протести срещу имиграционните служби в САЩ

"Арестувайте президента": Масови протести срещу имиграционните служби в САЩ

Свят Преди 8 часа

Демонстрациите идват след убийството на двама американски граждани в Минеаполис

Сбогом, левче! България се разделя с националната си валута – какво следва от утре?

Сбогом, левче! България се разделя с националната си валута – какво следва от утре?

България Преди 8 часа

Българският лев официално се превръща в част от нумизматичната ни история. След близо век и половина на възходи, деноминации и хиперинфлация, националният символ отстъпва място на единната европейска валута

Всичко от днес

От мрежата

Как да защитим лапите на кучето си през зимата

dogsandcats.bg

Колко породи кучета има в света?

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Александра и Дани Петканов празнуваха рождения ден на сина си заедно с новите си половинки

Edna.bg

От Тарантино до Scandal: защо Кери Уошингтън не е просто холивудска икона

Edna.bg

Черно море пак удари Етър в контрола, нов дебютира с гол

Gong.bg

Отиде си голяма легенда на българския футбол

Gong.bg

Оранжев и жълт код за обилен снеговалеж и виелици в цялата страна

Nova.bg

Българин спечели титлата на двойки при юношите на Australian Open

Nova.bg