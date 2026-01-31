Болници в Газа съобщиха за 23 убити при израелски удари днес

Б олници в ивицата Газа съобщиха за 23 убити при израелски удари днес, предаде Асошиейтед прес.

Агенцията отбелязва, че това е един от най-смъртоносните дни в палестинската територия след влизането в сила през октомври на споразумението, сложило край на продължилата две години война, предизвикана от нападението на ислямисткото движение" Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Предишните данни от тази сутрин бяха за 12 убити.

Израелската армия е нанесла удари на редица места, включително по жилищна сграда в град Газа, на север, и по палатков лагер в южния град Хан Юнис. Сред жертвите са две жени и шест деца от две семейства.

По данни на Министерството на здравеопазването в Газа, контролирано от "Хамас", след влизането в сила на примирието на 10 октомври при израелски удари са били убити 509 души, посочва АП. Според ООН и независими експерти тези данни като цяло са надеждни.

Израелската армия засега не е коментирала новите удари.