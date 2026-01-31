Любопитно

Българин спечели титлата на двойки при юношите на Australian Open

Димитър Кисимов продължи със силните резултати и исторически постижения в тениса

31 януари 2026, 14:32
Българин спечели титлата на двойки при юношите на Australian Open
Източник: Българска федерация по тенис

Д имитър Кисимов донесе нова златна страница на българския тенис в турнирите от Големия шлем.

17-годишният българин триумфира на двойки в Откритото първенство на Австралия при юношите в тандем с Конър Дойг (Република Южна Африка). Двамата надвиха във финала австралийското дуо Имерали Ибраими и Купър Коуз.

Кисимов и Дойг имаха нужда от един пробив в първия сет, а във втората част наваксаха изоставане от 2-4 и след четири последователни гейма ликуваха с титлата.

Така Кисимов, десетият българин на финал в Шлема, донесе първа титла на двойки на страната ни от 2018-а насам, когато отново при юношите Адриан Андреев триумфира на US Open.

България продължава със силните резултати и исторически постижения и при двойките, след като миналата година Иван Иванов избухна с титли на сингъл на Уимбълдън и US Open при юношите. 

Източник: БТА, Ива Кръстева    
