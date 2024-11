Саманта Харви спечели престижната награда "Букър"

Б ританската писателка Саманта Харви спечели тазгодишната награда "Букър" и стана първата жена от 2019 г. насам с престижното литературно отличие, предадоха ДПА и АФП.

Тя взе приза за книгата си "Орбиталeн" (Orbital), която разказва за живота на астронавти в космоса.

Харви получи наградата "Букър" на церемония в Лондон, като освен статуетката й беше връчен и чек на стойност 50 хил. британски лири (63 700 щатски долара).

Писателката, която през 2009 г. беше включена в дългия списък на литературната награда за дебютния си роман The Wilderness, е 19-ата жена, която печели отличието от 1969 г., когато за първи път е връчен призът "Букър". Досега са печелили 36 мъже, отбелязва ДПА.

"Напълно съм замаяна", каза британската писателка на сцената, когато получи наградата си на церемония в Лондон. Саманта Харви, която е на 49 години, я посвети на "всички, които говорят за, а не срещу Земята, за, а не срещу достойнството на другите хора, на другия живот и на всички хора, които говорят, призовават и работят за мир".

"Орбитален" печели наградата в година на геополитическа криза, която вероятно ще бъде най-топлата година в историята", каза Габи Ууд от фондацията, която дава отличието. "Книга за една планета, "оформена от невероятната сила на човешкото желание", за едно "неограничено място" без стена или преграда, видима от космоса, с всички политики, "които са посегателство срещу нейната нежност", тя е обнадеждаваща, навременна и вечна".

Със своите 136 страници "Орбитален" е втората най-кратка книга, отличена с "Букър", веднага след "Недалеч от брега" на Пенелопи Фицджералд, която печели наградата през 1979 г.

Действието на романа на Саманта Харви се развива в рамките на 24 часа с 16 обиколки около Земята. Наситената с лиризъм книга разказва за един ден от живота на шестима астронавти - двама мъже и четири жени, на борда на космическа станция. Романът предлага размисъл за скръбта, желанието и климатичната криза, отбелязва АФП.

Преди пет години наградата "Букър" бе присъдена съвместно на две жени - британската писателка Бернардин Еваристо за "Момиче, жена, друго" и канадската авторка Маргарет Атууд за продължението на "Разказът на прислужницата" - "Заветите".

За последен път тя беше спечелена от британски автор през 2020 г., когато роденият в Глазгоу Дъглас Стюарт беше обявен за носител на приза за "Шъги Бейн".

Many congratulations to Samantha Harvey on having won the Booker Prize Award 2024 with your brilliant novel, Orbital!



- Camilla R pic.twitter.com/1m2XNAd8Ep