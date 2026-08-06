След скандала в Банско: Организации на евреите у нас разговаряха с главния секретар на МВР

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П редставители на еврейските организации в България се срещнаха с изпълняващия длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов заради случая в Банско, при който италиански деца от еврейски произход, пристигнали на лагер у нас, станаха обект на прояви, определени от организациите като антисемитски.

След близо едночасовата среща позицията на Организацията на евреите в България „Шалом“ остана непроменена – според нея става дума за антисемитско нападение, а не за обикновена хулиганска проява.

„Случаят трябва да се раздели на две“

От „Шалом“ настояват разследването да бъде разделено на две направления – едното да установи дали е имало хулигански прояви от страна на италианските младежи, а другото да изясни данните за антисемитски действия срещу тях.

Повод за това са разпространените първоначално в италиански медии видеокадри, на които се виждат младежи, отправящи нацистки поздрави и скандиращи „Зиг хайл“ пред хотела, в който са били настанени децата.

„Обсъдихме отново казуса. Имаме увереност, че по случая се работи както на място, така и в Министерството на вътрешните работи. За нас е много важно да се разграничат отделните елементи – поведението на тези деца и евентуалните щети по хотела са едно, а проявите на антисемитизъм са съвсем друг въпрос“, заяви председателят на ОЕБ „Шалом“ д-р Алина Леви, цитиран от NOVA.

Председателят на Федерацията на ционистите в България Николай Гълъбов също подчерта, че евентуалните нарушения от страна на гостуващите младежи не бива да се смесват с възможните прояви на расизъм и антисемитизъм.

„Ако е имало хулиганско поведение от страна на децата, то трябва да бъде санкционирано. За нас обаче е изключително важно антисемитските прояви да бъдат разследвани отделно“, заяви той.

МВР: Всички факти ще бъдат изяснени

След срещата главният секретар на МВР Любомир Николов увери, че по случая се работи активно.

„Министерството на вътрешните работи ще направи всичко в рамките на своите компетенции, за да бъдат изяснени всички факти около словесния сблъсък между чуждестранната и българската група в Банско“, заяви Николов.

Той уточни, че всички участници в инцидента са установени, а материалите вече са изпратени на прокуратурата.

По думите му полицейските екипи са реагирали незабавно след сигнала и са предотвратили ескалация на напрежението.

„Всички факти ще бъдат изяснени“, подчерта главният секретар, като припомни, че българската държава последователно осъжда всички прояви на антисемитизъм.

От своя страна представителите на еврейската общност благодариха за досегашното добро сътрудничество с МВР и заявиха готовност то да продължи и занапред.

БХК настоява за независимо разследване

По-късно през деня Българският хелзинкски комитет (БХК) също излезе с официална позиция, в която настоява за задълбочено и независимо разследване както на случая в Банско, така и на смъртоносния побой над 37-годишен мъж в Пловдив.

От организацията предупреждават, че отказът на институциите да разпознават евентуални дискриминационни мотиви повишава риска от престъпления от омраза.

Според БХК разследващите органи трябва да проверят дали и в двата случая не са налице мотиви, свързани с етническа, религиозна или друга форма на нетърпимост.

В становището си организацията определя като „крайно неприемливо“ и изявлението на премиера Румен Радев по случая в Банско, като призовава министър-председателя да поднесе извинение и ясно да осъди всички прояви на дискриминационно насилие.

Как започна случаят

Инцидентът в Банско стана обществено известен след разпространението на видеоклипове, на които се виждат български младежи, събрани пред хотел, където са били настанени италиански деца от еврейски произход. На кадрите се чуват възгласи „Зиг хайл“ и се виждат нацистки поздрави.

От МВР съобщиха, че според първоначалната проверка конфликтът е започнал, след като част от италианските младежи отправяли неприлични жестове от прозорците на хотела към група български младежи. По данни на полицията до физическа саморазправа не се е стигнало.

Управителят на хотела, в който е била настанена групата, заяви, че са нанесени материални щети за около 15 000 евро.

Разследването по случая продължава под наблюдението на прокуратурата, като се очаква да бъде изяснено дали освен евентуални хулигански действия са налице и данни за престъпление, мотивирано от антисемитизъм.