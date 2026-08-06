„Това е веднъж в живота!“: Мъж подкара джет по наводнена улица

М ощна буря заля американския регион Хемптън Роудс в щата Вирджиния, превръщайки улиците на град Норфолк в плавателни канали. Наред с изоставените във водата автомобили и блокирания трафик, социалните мрежи бяха взривени от кадър, който улови местен жител да кара джет директно по един от основните булеварди.

„Това се случва веднъж в живота!“

Видео, заснето от местна жителка, показва как мъж фучи с джета си покрай закъсали коли на кръстовището на булевардите „Принцеса Анна“ и „Монтичело“.

Репортери от местната телевизия WAVY успяха да открият собственика на водното возило – Джо Сиърс, и да го попитат какво го е накарало да излезе на улицата с джет: „Казах си: това е възможност, която се появява веднъж в живота, длъжен съм да го направя! Отидох, събух си обувките и чорапите и казах на момчетата: „Хвърляме джета на булеварда!“. Те ми казаха: „Няма начин!“, а аз отвърнах: „Има начин!“. Първоначално машината не искаше да запали и се уплаших, но на четвъртия път се съживи. Почнах да правя вълни нагоре-надолу по улицата. Малко след това приятел ми писа: „Ти ли си това на булеварда?“, а аз просто му отговорих: „Да.“

A man was filmed riding his jet ski through flooded city streets in Norfolk, Virginia, during Tuesday's severe weather. pic.twitter.com/5mJ66Cg0Rd — ABC News (@ABC) August 6, 2026

Защо градът потъна за часове?

Проливният дъжд – над 110 литра на квадратен метър – буквално е блокирал отводнителните системи на града, превръщайки го в езеро.

Джесика Уайтхед, директор на Института по крайбрежна устойчивост към университета Олд Доминиън, обяснява, че бурята е съвпаднала с пика на прилива. Когато нивото на реката и океана се покачи, водата от градските канали просто няма къде да се оттече. Сухата почва преди дъжда допълнително е попречила на земята да absorбира водата достатъчно бързо.

„Сигнал за събуждане“

Въпреки че кадри с джета се превърнаха в интернет хитова сензация, експертите предупреждават, че подобни наводнения не са за подценяване.

„Наричам това събитие „сигнал за събуждане“. Това, което преживяхме, е далеч от най-лошия възможен сценарий“, предупреждава Уайтхед.

Тя съветва гражданите да използват подобни ситуации като тест за собствената си подготвеност:

Знаехте ли кои пътища да избегнете?

Имате ли застраховка срещу наводнения за дома или автомобила си?

Градските власти могат да инвестират милиони в инфраструктура, но при подобни капризи на времето личната подготовка остава най-добрата защита.