Жесток побой в градския парк в Гоце Делчев, мъж е в болница със сериозни наранявания

33-годишен мъж е жестоко пребит в градския парк в Гоце Делчев. Това съобщиха от МВР.

На 28 септември 2025 г. в Районното управление в Гоце Делчев е получено съобщение от Филиала за спешна медицинска помощ – Гоце Делчев за мъж, постъпил за оказване на медицинска помощ след нанесен побой.

Контузни рани и разклатени зъби: Трима мъже се сбиха след катастрофа в Благоевградско

По данни на полицейските служители пострадалият е 33-годишен мъж от града. Той е бил нападнат от неизвестни за него лица около 03:00 часа на същата дата в района на градския парк в Гоце Делчев.

Намушкаха мъж с нож в Бургас, с опасност за живота е

Пострадалият е настанен за лечение в болнично заведение в София с фрактура на долната челюст, фрактура на носни кости и контузия на гърдите, главата и лицето.

За случая е уведомена компетентната прокуратура. Образувано е досъдебно производство, а работата по случая продължава.