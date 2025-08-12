България

След екшъна в Пловдив: Повдигнаха обвинение на 16-годишния, шофирал пиян

Toй отказал да спре за проверка, след което последвала гонка с полицията

12 август 2025, 09:22
Спор между общината и църквата: Имало ли е натиск конкретна фирма да строи храм в район "Изгрев"
Побой, заплахи и атаки с коктейл "Молотов": Мъж твърди, че е непрестанно тормозен от бившата си
Пожарът край Сунгурларе се разгоря отново, каква е ситуацията
Ръст на заразените с COVID-19 в България през последните дни
Горещо и предимно слънчево: Какво време ни очаква днес
Нерегламентиран транспорт на кози установиха в Пловдивско
България остава в плен на огнените стихии
Установиха първичното огнище на шарка по дребните преживни животни

И стински екшън в Пловдив с преследване с полицията сътвори пиян и без книжка 16-годишен младеж. При бягството от униформените той е ударил няколко автомобила и е бил засечен в квартал „Източен“.

Отказал да спре за проверка и започнала 15-минутна гонка, в която се включил и втори полицейски автомобил. На една от улиците младежът ударил три паркирани коли, след което е заловен и арестуван. Дрегерът отчел 1,2 промила алкохол. 

Зам.-районният прокурор на Пловдив Пламен Пантев посочи пред NOVA, че младежът вече е привлечен в качеството на обвиняем.

"Повдигнато му е обвинение за хулиганство при управление на превозно средство. Заради факта, че е непълнолетен е задържан за 48 часа. Наблюдаващият прокурор ще прецени дали да поиска постоянен арест. Момчето е управлявало автомобила на свой роднина след употреба на алкохол. Предстои да се установи дали е бил даден доброволно или взет без разрешение. Нанесените щети не са значителни. Предвиденото наказание за такива деяния е до 3 години затвор. Родителите на младежа живеят в Германия, тук го отглеждат роднини", обясни той. 

Главен инспектор Стоян Войводов от "Пътна полиция" съобщи, че момчето е нямало предишни нарушения и не е криминално проявено.

"При проверка с дреген е отчетен положителен резултат - наличие на 0,95 промила алкохол, като младежът е отказал да даде кръвна проба", разкри той. 

Източник: NOVA    
Побой, заплахи и атаки с коктейл "Молотов": Мъж твърди, че е непрестанно тормозен от бившата си

Код: ПРОХЛАДА/ПЛАНИНА/ПИЖАМА

Володимир Зеленски: Владимир Путин не се готви за мир

След екшъна в Пловдив: Повдигнаха обвинение на 16-годишния, шофирал пиян

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Ford преосмисля процеса на автомобилно производство

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 3 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 3 дни
Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 3 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 3 дни

