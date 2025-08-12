След екшъна в Пловдив: Повдигнаха обвинение на 16-годишния, шофирал пиян

Горещо и предимно слънчево: Какво време ни очаква днес

И стински екшън в Пловдив с преследване с полицията сътвори пиян и без книжка 16-годишен младеж. При бягството от униформените той е ударил няколко автомобила и е бил засечен в квартал „Източен“.

Отказал да спре за проверка и започнала 15-минутна гонка, в която се включил и втори полицейски автомобил. На една от улиците младежът ударил три паркирани коли, след което е заловен и арестуван. Дрегерът отчел 1,2 промила алкохол.

Зам.-районният прокурор на Пловдив Пламен Пантев посочи пред NOVA, че младежът вече е привлечен в качеството на обвиняем.

"Повдигнато му е обвинение за хулиганство при управление на превозно средство. Заради факта, че е непълнолетен е задържан за 48 часа. Наблюдаващият прокурор ще прецени дали да поиска постоянен арест. Момчето е управлявало автомобила на свой роднина след употреба на алкохол. Предстои да се установи дали е бил даден доброволно или взет без разрешение. Нанесените щети не са значителни. Предвиденото наказание за такива деяния е до 3 години затвор. Родителите на младежа живеят в Германия, тук го отглеждат роднини", обясни той.

Главен инспектор Стоян Войводов от "Пътна полиция" съобщи, че момчето е нямало предишни нарушения и не е криминално проявено.

"При проверка с дреген е отчетен положителен резултат - наличие на 0,95 промила алкохол, като младежът е отказал да даде кръвна проба", разкри той.