След брутален побой в "Люлин": 42-годишен мъж е с опасност за живота

М ъж на 42 години е с опасност за живота, след като той и негов приятел са били брутално пребити от двама непознати в столичния квартал „Люлин“. Един от нападателите се оказва едва 16-годишен.

Видео от побоя се появи в местна Facebook група и бързо предизвика вълна от възмущение. Кадрите показват как жертвите са ритани и удряни многократно по главата и тялото. В един момент единият от пострадалите лежи в безпомощно състояние, а нападателите стъпват върху главата му.

Двама арестувани за жесток побой в "Люлин"

Мъжът е в критично състояние в реанимацията на „Пирогов“, поставен на командно дишане. Неговият приятел се е разминал с фрактури и вече е дал показания за случилото се.

Пострадалите са приятели и познати на магазинерката.

"Те разговаряха отпред около 23:15. Стояха тук, пред вратата, говореха си спокойно и пиеха кафе. Двамата заподозрени минаха, като по-възрастният си купи бира. Тръгнаха в посока спирката на 111, но при тръгването големият залитна и се блъсна в едното момче. Видимо бяха в нетрезво състояние. Върнаха се без причина и удариха шамар на едното момче. Магазинерката се опита да ги разтърве, но тогава конфликтът ескалира". Това разказва пред NOVA Бойка Георгиева, която е собственик на магазина.

„По записите се вижда как малкият буквално скача два пъти върху главата му. За мен това е умишлен опит за убийство“, коментира тя.

„Когато пристигнах, единият пострадал вече беше свестен, но другият не дойде в съзнание нито за секунда. Лекарите казаха, че се надяват да оцелее до Пирогов.Магазинерката ми каза, че нападателите още при купуване на бирата са говорели, че „днеска им се бие“ и че искат да убият някого. Били много ядосани без ясна причина“, разказа oще Георгиева.

Собственичката добави, че полицията е реагирала бързо, но не знае какво ще се случи оттук нататък.

„Важно е да има постоянна мярка за задържане, защото това, което видях на камерите, е чудовищна агресия“, категорична е тя.

Междувременно от Софийската районна прокуратура съобщиха, че по случая са арестувани двама души – на 16 и 34 години.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 6 декември 2025 г., около 23:00 часа, в ж.к. „Люлин“ в София пред денонощен магазин, обвиняемите Д.И. и И.И. са нанесли удари с ръце и крака на двама мъже. Вследствие на това те са им причинили средни телесни повреди, изразяващи се в мозъчно сътресение с изпадане в пълно безсъзнание на единия пострадал мъж и счупване на костите на носа с изкривяване на носната преграда на другия потърпевш. Деянията са извършени по хулигански подбуди, добавят от обвинението.

По случая е образувано досъдебно производство. С постановление на прокурор Д.И. е бил задържан за срок до 48 часа, а И.И. за срок до 72 часа.

След внесено от прокурор искане в Софийски районен съд за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“, състав на съда е наложил на обвиняемите най-тежката мярка за неотклонение.

Мерките подлежат на обжалване пред Софийски градски съд.