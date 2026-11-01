Проливен дъжд наводни улици и подлези в София

П роливният дъжд над София доведе до наводнения на улици, подлези и шахти в столицата. Валежите, продължаващи вече повече от 12 часа, създадоха затруднения в движението, особено в централната част на града.

На места дъждовната вода повлече падналите от дърветата есенни листа, които запушиха отводнителните шахти. Проблеми са регистрирани по бул. „Дондуков“ и ул. „Г. С. Раковски“, където водата се задържа по пътните платна и затруднява преминаването на автомобилите.

Източник: БГНЕС

На място са изпратени екипи на ВиК, които работят по отпушването на шахтите и отводняването на засегнатите участъци. Заради натрупалата се вода шофьорите трябва да се движат с повишено внимание, а преминаването през някои от централните улици е затруднено.

Продължителният валеж натовари канализационната и отводнителната система на столицата, като паднали листа и боклуци допълнително възпрепятстват оттичането на водата.