Жена гласува вместо родителите си и скри бюлетините в чантата си в Шуменско

Б ързо производство за нарушение на изборното законодателство е образувано в каолиновското село Тъкач, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен.

Около 13:00 часа служител на Районно управление – Каолиново е получил информация, че 38-годишна жена от село Тъкач е упражнила правото на глас от името на други двама души. На място незабавно е изпратен полицейски екип за проверка.

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При извършените действия на място е установено, че жената е гласувала от името на своите родители, които изобщо не са присъствали в избирателната секция. С намерение да пусне малко по-късно бюлетините в избирателната урна, тя ги е прибрала в дамската си чанта. В хода на проверката от органите на реда бюлетините са били намерени и иззети.

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Работата по документиране на случая за престъпление по чл. 168 от Наказателния кодекс продължава под ръководството на компетентната прокуратура, допълниха от пресцентъра на ОД на МВР – Шумен.