Свят

Огромна скала затвори прочут плаж на Родос, десетки хора останаха блокирани

Свлачище прекъсна единствения път към залива и остави десетки хора и около 100 автомобила блокирани за часове. Достъпът до района е частично възстановен

16 октомври 2026, 15:17
Огромна скала затвори прочут плаж на Родос, десетки хора останаха блокирани
Източник: iStock photos/Getty images
  • Свлачище на Родос откъсна огромна скала, блокирала единствения път към плажа в залива Антъни Куин; десетки хора и около 100 автомобила останаха временно блокирани, без да има пострадали.
  • Проливните дъждове и бури в Гърция отнеха живота на един човек на Родос, предизвикаха наводнения, щети по пътищата и евакуации на Евбея.
  • Времето се нормализира, но училищата на Родос остават затворени, а от петък се очакват нови дъждове.

Мощни бури удариха Гърция: Наводнени са пътища и домове, движението на фериботите е нарушено

Спасителни екипи на гръцкия остров Родос работят за възстановяване на достъпа до един от най-известните плажове на острова, след като свлачище откъсна огромна скала, която блокира пътя и остави десетки хора блокирани.

Масивната скала се свлякла по склона на 15 октомври и препречила единствения път към плажа в залива Антъни Куин – живописно място, носещо името на легендарния холивудски актьор, снимал на острова военния епос „Оръдията на Наварон“ от 1961 г.

Десетки хора и около 100 автомобила останали временно блокирани на плажа в продължение на часове. По-късно достъпът до района бил частично възстановен, предаде държавната информационна агенция АНА.

Популярният туристически остров беше засегнат от наводнения на 14 октомври, при които загина 62-годишен хотелски служител, след като автомобилът му беше отнесен от водата в морето.

Няма пострадали при срутването на скалата, откъснала се от склона над плажа вследствие на свлачището. 

Страшно наводнение в Гърция, улици се превърнаха в реки

По-рано днес стана ясно, че метеорологичната обстановка в Гърция се нормализира. Това съобщиха гръцките медии.

Вчера сраната беше обхваната от проливни дъждове и бури, които предизвикаха сериозни проблеми, особено на острови в Егейско море.  

Най-засегнати бяха островите Евбея, Спорадите и Родос. Един човек загина вчера на остров Родос, след като автомобилът му беше повлечен от придошлата вода. 

Усложнената обстановка на острова наложи обявяване на извънредно положение, съобщава телевизия "Скай". На остров Евбея се стигна до евакуация на жители.  

Заради проливните дъждове преляха реки, нанесени бяха сериозни щети на пътната инфраструктура, съобщава обществената телевизия ЕРТ.

Силните ветрове, на места достигащи до десета степен по скалата на Бофорт, наложиха забрана за фериботите в засегнатите от лошото време райони, включително от пристанищата Пирея и Лаврион край Атина.

От 9:00 ч. тази сутрин забраната за плавателните съдове на пристанището в Пирея отпадна, но се очакват закънения в курсовете на фериботите.  

Училищата на остров Родос ще останат затворени и днес. Всички училищни сгради на остров ще бъдат проверени преди учениците да бъдат допуснати в тях.

Ново влошаване на метеорологичната обстановка в страната се очаква от петък. Отново се очакват проливни дъждове, но според прогнозата интензитетът им няма да е толкова голям. 

Източник: БГНЕС, БТА    
Гърция Родос Свлачище Наводнение Бури Лошо време Природно бедствие Блокиран път Извънредно положение Залив Антъни Куин
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