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„Никога не е късно“ или опасна лъжа: Истината за майчинството на прага на 50-те

Холивудските звезди представят раждането на възраст между 40 и 50 години като нещо лесно и естествено. Защо обаче тези истории за „чудеса“ създават фалшиви надежди и каква е суровата истина за инвитро процедурите и фертилитета на тази възраст?

16 октомври 2026, 14:50
„Никога не е късно“ или опасна лъжа: Истината за майчинството на прага на 50-те
Източник: Getty

З аглавията за известни жени на четиридесет или петдесет години, които раждат, не спират да заливат медиите. Само тази седмица бе съобщено, че Хилари Суонк очаква третото си дете на 52 години, а звездата от „Теория за големия взрив“ Кейли Куоко посрещна второто си дете на 40, пише Independent.

Хилари Суонк е бременна с третото си дете на 52 години

Те следват стъпките на Обри Плаза, която стана майка за първи път на 41 години с партньора си Кристофър Абът това лято, както и на Сиена и Савана Милър, които също имаха успешни бременности в средата на четиридесетте си години.

Преди раждането на третото си дете този август, Сиена Милър заяви, че се смята за изключителна късметлийка да е бременна на 44 години. Тя добави, че бременността на четиридесет е най-хубавото нещо, защото човек вече е много по-зрял и стъпил на земята.

„След като си родила бебе на 29 години, после на 42, а сега и на 44, всичко изглежда много по-лесно“, сподели актрисата пред списание Glamour – сякаш спадът във фертилитета с напредването на възрастта няма никакво значение. „Не съдим мъжете, които стават бащи на 80 години. Защо, за Бога, изобщо се повдига този въпрос при жените?“, казва още тя.

Сиена е замразила яйцеклетки, но така и не ги е използвала, тъй като е забременяла по естествен път. По подобен начин сестра ѝ, модната дизайнерка Савана, бе бременна с четвъртото си дете на 47 години и нарече преживяването си „дълбок и невероятен дар“.

Това наистина е дар, но за много жени е и огромна борба. Знаменитостите често представят по-късното майчинство като нещо съвсем лесно, но реалността далеч не винаги е такава. За хиляди жени, които изчакват до четиридесетте си години, този процес се превръща в истинско изпитание.

Журналистката Шарлот Крипс, която споделя личната си история, разказва как е изчакала правилния мъж, за да създаде семейство, но когато го е срещнала, вече е била на 38 години. След като научава, че яйчниковият ѝ резерв е практически изчерпан, тя преминава през редица инвитро процедури и похарчва над 80 000 паунда, за да роди децата си на 40 и 42 години. За целта се налага да разпродаде дял от апартамента си – възможност, която повечето хора нямат.

Ето защо подобни „чудодейни“ истории за знаменитости често продават една непостижима мечта за майчинство след 40-годишна възраст. Докато известните майки обясняват колко по-леко е да отглеждаш дете на тези години, те редкo говорят за изпитанията, през които се преминава, за да заченеш.

Според специалисти по репродуктивна медицина шансовете за забременяване чрез инвитро на тази възраст често са между едва 1 и 5 процента. Въпреки че биологичният часовник на всяка жена е различен, сблъсъкът с реалността е неизбежен: зачеването над 40 години обикновено е изключително трудно. По данни на британското здравеопазване (NHS) около една на всеки седем двойки се сблъсква с проблеми при зачеването, а всяка бременност над 35-годишна възраст се определя като „късна бременност“ или бременност на „напреднала майчинска възраст“, именно защото рисковете за здравето нарастват.

Този разказ обаче рядкo присъства в интервютата с известните личности. Сестрите Милър не са единствените, които с радост съобщават за бременностите си след 40. Супермоделът Жизел Бюндхен посрещна третото си дете в началото на 2025 г. на 44 години. А когато Хилари Суонк роди близнаците си на 48 години през април 2023 г., тя нарече преживяването „пълно чудо“, постигнато благодарение на яйцеклетки, замразени на 37 години.

Наоми Кембъл стана майка за първи път на 50 години през 2021 г. и за втори път през 2023 г. на 53, заявявайки, че „никога не е късно“. Клоуи Севини роди първото си дете на 45 години, Рейчъл Вайс роди от Даниел Крейг на 48, а Хали Бери даде живот на второто си дете на 47.

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Тези успехи безспорно са радващи, но повдигат въпроса: защо за звездите всичко изглежда толкова лесно, докато милиони жени на тридесет и четиридесет години се борят с поредния отрицателен тест за бременност?

28-годишната актриса от „Нощният мениджър“ Камила Мороне допълнително засили тези илюзии, като в интервю пред списание Porter изрази възхищението си от жените, които раждат на четиридесет и разчупват обществените норми. „Оглеждам се и виждам, че възможностите в Холивуд просто се разширяват“, казва тя. „Харесва ми, че днес може да се приеме за норма да станеш майка за първи път на четиридесет. Напълно подкрепям идеята да разчупим познатите ни рамки и да подкрепяме жените на всяка цена.“, добавя тя.

Реалността обаче е много по-сложна. Разказът за „чудодейното бебе“ се подхранва от илюзията, че жените могат да имат деца точно когато си поискат. Известните майки на 40 години често подклаждат този мит, изтъквайки, че това е най-подходящият момент за раждане, защото жената е по-уравновесена, по-стабилна и има повече търпение.

Но публичните признания за радостите и лекотата на „чудодейната“ бременност внушават, че възрастта няма значение – нещо, което медицината определя кактo неточно. И макар никой да не съди жените за желанието им да имат деца по-късно в живота, би било много по-полезно, ако известните личности споделяха откровено за репродуктивните проблеми или поне предупреждаваха, че техният случай не е общовалидна норма.

Факт е, че според официалните данни рекорден брой жени на четиридесет години раждат днес, докато раждаемостта сред по-младите групи продължава да спада. Данните от Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) в САЩ показват, че раждаемостта при жените между 40 и 44 години се е увеличила с 4% през 2022 г. спрямо предходната година. При жените между 45 и 49 години се отчита ръст от 12% за същия период – първата промяна в този процент от 2015 г. насам.

Естественият фертилитет обаче спада драстично след 40-годишна възраст. Според специалистите шансовете за зачеване по естествен път след 45 години са минимални – обикновено около 1%. Повечето жени в началото на четиридесетте си години имат едва 5 процента шанс за забременяване на месец. Макар естественото зачеване да е възможно, намаляването на качеството и количеството на яйцеклетките прави процеса изключително труден.

Над половината от планираните бременности при жени на 42-годишна възраст – близо 55% – завършват със загуба на плода, показва мащабно проучване, публикувано в British Medical Journal през 2020 г. При по-младите жени рискът от спонтанен аборт е значително по-нисък – около 10% за възрастта между 20 и 24 години, но започва да се покачва рязко с наближаването на 35 години, когато надхвърля 20%.

Подобни успешни истории приспиват бдителността на жените с фалшиво чувство за сигурност. Много жени просто не могат да си позволят инвитро оплождане, а дори и да могат, то не дава гаранции. Жените на възраст между 40 и 42 години са имали едва 10% успешни раждания на трансфериран ембрион през 2022 г. според данните на органа по фертилитет HFEA, а при жените на 43 и 44 години този процент спада до едва 5%. За сравнение, при жените между 18 и 34 години процентът на успеваемост е 35%. I това е само при условие че бъде трансфериран жизнеспособен ембрион – нещо, което често не се случва поради напредналата възраст.

Поради тази причина процедурите по инвитро оплождане обикновено не се препоръчват за жени над 42 години, тъй като шансът за успех се смята за твърде нисък.

Суровата реалност за жените на 40, които опитват да заченат, е, че за повечето от тях това е голямо предизвикателство, а след 45 години се превръща в изключителна редкocт.

И докато някои от известните личности забременяват естествено на тази възраст, други използват инвитро със собствени яйцеклетки, замразени на млади години, или разчитат на донорски яйцеклетки. Подробности за това обаче се съобщават изключително рядко.

Всяка жена има правото да ражда тогава, когато реши – стига да е наясно с рисковете от неуспех и финансовите последици. Но твърдението, че възрастта няма значение за майчинството, не бива да се премълчава, защото раждането на дете не е холивудски филм, а истинският живот.

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