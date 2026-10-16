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Времето на Луната тече по-бързо: Учени с нов план за лунна часова зона

Международната конференция по мерки и теглилки прие резолюция за създаване на „лунно време“, тъй като поради общата теория на относителността времето на Луната тече с 56 микросекунди на денонощие по-бързо от това на Земята

16 октомври 2026, 15:31
Времето на Луната тече по-бързо: Учени с нов план за лунна часова зона
Източник: БТА/AP

К олко е часът на Луната, когато в Париж е обяд? Учени се заеха да разнищят този въпрос, който е от решаващо значение за бъдещите програми за изследване на естествения спътник на Земята, предаде АФП.

Събрали се във Версай за 28-ата Генерална конференция по мерки и теглилки, държавите членки на тази организация, отговорна за изработването на международните стандарти в областта на метрологията, приеха резолюция, целяща да определи „международна референтна скала за лунното време“.

На Земята смартфоните, компютрите и други свързани устройства са синхронизирани с Координираното универсално време (UTC) – официалната времева скала.

Тя обаче не може да се използва директно на Луната, тъй като там времето тече по-бързо – явление, предсказано от Айнщайн в неговата обща теория на относителността. Ако два часовника бъдат синхронизирани на Земята и единият от тях бъде изпратен на Луната, показанията им ще се разминават с 56 микросекунди на денонощие.

Тази разлика може и да изглежда незначителна, но се оказва от решаващо значение, когато „става въпрос за подпомагане на апарати да кацнат прецизно на Луната, както и за ориентирането и придвижването на намиращите се там роувъри или астронавти“, припомня Паскал Дефрен, физик в Кралската обсерватория на Белгия.

„Необходимостта от прецизност в навигацията от порядъка на един метър на Луната се изразява в точност на времето от порядъка на една наносекунда“, отбелязва Джоел Паркър от НАСА.

За тези операции космическите агенции на САЩ, Китай, Индия, Япония, Европа и други страни планират да изведат навигационни спътници в орбита около Луната.

„За да се насърчат съвместимостта и оперативната сигурност между всички доставчици и потребители на услуги за позициониране, навигация и синхронизация на времето на Луната, е важно да се приемат общи дефиниции“, обяснява Паркър.

Астрономите вече използват Лунно координирано време (Lunar Coordinate Time – LCT) за своите изчисления.

Някои космически агенции предпочитат да използват негова производна форма, която смятат за по-подходяща. Коя референтна система следва да бъде избрана и как да се гарантира, че лунното време е свързано със земното?

На Земята Координираното универсално време се определя въз основа на средните стойности от 500 атомни часовника, разположени по целия свят. Ще се наложи ли изграждането на подобна мрежа на лунната повърхност и кой ще отговаря за нея?

И тъй като ходът на времето зависи от надморската височина, коя ще бъде „нулевата“ надморска височина на Луната с цел калибриране? На Земята тя съответства на морското равнище, но на естествения ни спътник липсва подобна отправна точка.

Това са само част от въпросите – наред с много други, по които метролози, астрономи, геофизици, геодезисти, международни организации и космически агенции ще трябва да постигнат съгласие през идните години.

Източник: БТА/Елена Христова    
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