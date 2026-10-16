Колко ще струва ски сезонът в Банско

Ски зона Банско запазва промоционалните цени на сезонните и целогодишните лифт карти за зимния сезон 2026/2027. Картите се продават на обявените цени до 1 декември 2026 г. включително.

Сезонната карта за възрастни струва 870 евро. За студенти, ученици от 12 до 18 години и пенсионери до 75 години цената е 820 евро.

За деца от 7 до 12 години картата струва 460 евро. Най-ниската цена – 55 евро, важи за деца до 7 години и за пенсионери на 75 и повече години.

Посочените цени са еднакви както за сезонните, така и за целогодишните карти. Целогодишната карта обаче се предлага само на членове на Bansko Loyalty Club.

Къде се продават

Промоционалните карти се продават в магазините MAXSPORT в София и Банско, както и на касите на „Юлен“ АД при началната станция на кабинковия лифт в Банско.

Картите осигуряват достъп до ски лифтовете в рамките на работното време на ски центъра. В тях са включени планинска застраховка и възможност за ползване на коридор за бърз достъп до кабинковия лифт през зимния сезон. За картите не се предвиждат допълнителни отстъпки.

По предварителен график зимният сезон в курорта ще продължи от 1 декември 2026 г. до 11 април 2027 г. включително. „Юлен“ АД си запазва правото да променя началната и крайната дата в зависимост от метеорологичните условия, снежната покривка и други непредвидени обстоятелства.