Свят

Кая Калас: Европа не може да замени Starlink в краткосрочен план

Изявлението на Кая Калас идва след оплаквания от Киев за ограничения в сателитните услуги. Работата на военната система „Старшилд“ впоследствие е била възстановена

16 октомври 2026, 14:58
Ватиканът с добри новини за здравето на папа Лъв XIV след операцията от рак

Ватиканът с добри новини за здравето на папа Лъв XIV след операцията от рак
„Путин играе опасна игра“: Генерал от НАТО обясни защо Русия избягва пряк сблъсък

„Путин играе опасна игра“: Генерал от НАТО обясни защо Русия избягва пряк сблъсък
Радев настоя ЕС да засили охраната на границите и подкрепата срещу нелегалната миграция

Радев настоя ЕС да засили охраната на границите и подкрепата срещу нелегалната миграция
Ескалация в Тирана: Еди Рама отказа оставка напук на уличните сблъсъци и палежи

Ескалация в Тирана: Еди Рама отказа оставка напук на уличните сблъсъци и палежи
Хутите обстреляха с ракети президентския комплекс в йеменския град Аден, има загинали

Хутите обстреляха с ракети президентския комплекс в йеменския град Аден, има загинали

"Оцеляхме като по чудо": Българин разказва за бурята в Истанбул
ЕС обсъжда подкрепата за Украйна и пътя ѝ към членство

ЕС обсъжда подкрепата за Украйна и пътя ѝ към членство
Обвинения в изтезания и наркотрафик: Мадуро и съпругата му се изправиха пред съда в Ню Йорк

Обвинения в изтезания и наркотрафик: Мадуро и съпругата му се изправиха пред съда в Ню Йорк
  • Кая Калас призна, че ЕС не може в кратък срок да замени „Старлинк“, който е ключов за комуникациите и отбраната на Украйна.
  • Военната сателитна система „Старшилд“ възстанови работата си след забавяне, а Илон Мъск заяви, че отговорност за него носи американското правителство.
  • Европейските лидери обсъждат изграждането на собствени способности за сателитна свързаност, тъй като наличната мрежа на „Ютелсат“ е значително по-малка.

* Във видеото: Радев призова за търпение за разследването на палежи на антени на Starlink у нас: Още малко и ще има резултат

Европейският съюз няма възможност да замени "Старлинк" в обозрим срок, призна днес върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Франс прес. 

Тя направи това изявление, след като Украйна се оплака от ограничения в сателитната мрежа на Илон Мъск, която има ключова роля за украинските въоръжени сили.

"Старлинк" наистина е незаменим за Украйна и, за съжаление, Европа не може да го замести в кратък срок”, каза Калас по време на срещата на върха на Европейския съвет в Брюксел. "Ето защо днес водим дискусия и за отбранителната ни готовност", за да се опитаме да компенсираме това, което нямаме в ЕС, добави тя.

През последните дни Киев се оплака, че не е бил предупреден от съюзниците си за предстоящи руски атаки след забавянето на сателитните услуги, осигурени от "Спейс Екс" – компанията, собственост на милиардера Илон Мъск, който е и близък съюзник на американския президент Доналд Тръмп. 

Какво ще стане, ако САЩ и Мъск изключат "Старлинк" в Украйна

Съзвездието от сателити на "Спейс Екс" включва "Старшилд" – система за военна употреба, която се използва от Украйна за комуникации на фронтовата линия и за отбранителни действия – и "Старлинк", която е за граждански нужди. 

Илон Мъск заяви, че всякакво забавяне на военната мрежа "Старшилд" в Украйна се дължи на американското правителство, а не на неговата компания.

Работата на "Старшилд" бе възобновена на следващия ден, съобщи представител на украинското Министерство на отбраната. 

На срещата на върха днес нидерландският премиер Роб Йетен подчерта редовните контакти между европейците и американците "относно значимостта на добрата свързаност в Украйна".

Мъск обясни за ограниченията на военната сателитна мрежа в Украйна

"За щастие, сега тя е възстановена. Можем да видим, че украинците се възползваха от нея веднага. Вчера обсъдих с френския президент и как ние, като европейци, може да осигурим повече услуги от този вид", каза Йетен.

"Ще отнеме известно време да разработим същите способности" като американците, призна латвийският премиер Андрис Кулбергс.

"Имаме известен капацитет в това отношение, но не достатъчен. Ето защо това е стратегически въпрос, който трябва да обсъдим днес", добави той преди срещата с европейските си колеги. 

ЕС разполага със сателитна мрежа, управлявана от френската компания "Ютелсат", но тя е много по-малка от "Старлинк".

Източник: БТА, Валерия Динкова    
Кая Калас Европейски съюз Старлинк Илон Мъск Украйна Сателитни комуникации Отбранителна способност Старшилд Технологична зависимост Европейска сигурност
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Буря връхлетя Великотърновско, Джулюница побеля от градушка

Буря връхлетя Великотърновско, Джулюница побеля от градушка

Захарова: Няма доказателства кой стои зад атаките срещу плавателни съдове в български води

Захарова: Няма доказателства кой стои зад атаките срещу плавателни съдове в български води

Съдът отложи делото по Европейската заповед за арест срещу Васил Михайлов, известен като

Съдът отложи делото по Европейската заповед за арест срещу Васил Михайлов, известен като "прокурорския син"

Доналд Тръмп: Може да се наложи САЩ да атакуват иранския ядрен обект „Пикакс Маунтин“

Доналд Тръмп: Може да се наложи САЩ да атакуват иранския ядрен обект „Пикакс Маунтин“

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Denza има ново решение как да конкурира BMW и Mercedes

Denza има ново решение как да конкурира BMW и Mercedes

carmarket.bg
Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати
Ексклузивно

Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати

Преди 2 дни
Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море
Ексклузивно

Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море

Преди 2 дни
<p>Голям празник е! Вижте кой има имен ден</p>
Ексклузивно

Голям празник е! Вижте кой има имен ден

Преди 2 дни
Шестима загинаха при руски удари в Украйна
Ексклузивно

Шестима загинаха при руски удари в Украйна

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

„Мислеха, че умирам“: Хилъри Клинтън проговори за припадъка си и атаките на Тръмп

Любопитно Преди 14 минути

Бившият държавен секретар на САЩ се върна към драматичния си припадък на възпоменателната церемония за 11 септември и разкритикува медийната атака срещу здравето ѝ

Скритата цена на ИИ: Енергия, вода и климатични предизвикателства

Скритата цена на ИИ: Енергия, вода и климатични предизвикателства

Свят Преди 50 минути

С бума на тази индустрия все повече хора се притесняват от екологичните последици от тези огромни сгради – от техния изглеждащ ненаситен глад за вода и енергия до топлината и шума, които произвеждат

ДПС: Единствените полети, които имат значение за хората, са "полетите" на цените, на храните, услугите и горивата

ДПС: Единствените полети, които имат значение за хората, са "полетите" на цените, на храните, услугите и горивата

България Преди 1 час

Халил Летифов заяви, че партията е подала сигнал до прокуратурата за конкретни договори и настоява за обяснения пред парламента

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и президентът на ФИФА Джани Инфантино бяха освиркани, когато излязоха на терена за церемонията по награждаването на финала на Мондиал 2026, преди Тръмп да се опита неразрешено да се присъедини към партито за победата на Испания.

ФИФА ще разследва Наградата за мир, връчена на Тръмп

Свят Преди 1 час

Световната футболна централа започва проверка на решенията на Джани Инфантино. Сред тях е и спорната Награда за мир, връчена на Доналд Тръмп, след като правозащитници алармираха за възможно нарушение на правилата за политическа неутралност

Иван Шишков

Скандалът с мантинелите се разраства: Анекси за над 50% над допустимото и съмнения за фалшиви сертификати

България Преди 1 час

Регионалното министерство проверява и дали сертификатите, представени по обществените поръчки, са фалшиви

Кейти Захария

След забележка за тоалетните в Китай, Пекин покани на посещение Кейти Захария

Свят Преди 1 час

Инициативата дойде след изказване на новия прессекретар на Белия дом, съдържащо пренебрежителни оценки за санитарните условия в азиатската държава

КНСБ блокира София: „С тази заплата избираме между сметките и храната“ (ОБЗОР)

КНСБ блокира София: „С тази заплата избираме между сметките и храната“ (ОБЗОР)

Парите ни Преди 1 час

Синдикатите искат 10% ръст на заплатите в държавния сектор и минимална заплата от 690 евро вместо предложените 660 евро

Кейт Мидълтън

Изненадващ ход на Кейт Мидълтън: Показа нови снимки в деня на публичната проява на Хари и Меган

Любопитно Преди 1 час

Принцесата на Уелс представи три нови снимки от Корнуол и стартира ключова инициатива за детското здраве. Появите ѝ съвпадна с първото съвместно публично събитие на принц Хари и Меган Маркъл на британска земя след завръщането им

Кошмар след акупунктура: Жена откри забравена игла във врата си 10 часа по-късно

Кошмар след акупунктура: Жена откри забравена игла във врата си 10 часа по-късно

Свят Преди 1 час

Вместо обещаното облекчение, терапията изпрати популярна инфлуенсърка в спешното отделение със световъртеж, треперене и силна болка

Внимание, мечка! Забелязаха дивото животно над Зоокъта в Сандански

Внимание, мечка! Забелязаха дивото животно над Зоокъта в Сандански

България Преди 1 час

Общината призова жителите и гостите на града временно да избягват района и да подават сигнал на 112 при повторна среща

Снимката е илюстративна

Мост с ширина 5 метра ще свързва метрото с „Арена София“

България Преди 1 час

Започна фундирането на основите на съоръжението, което ще осигури пряк достъп до залата и спирките на градския транспорт

Трима участници се сбогуват с “Игри на волята” тази вечер

Трима участници се сбогуват с “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 2 часа

Двойна елиминация и Съветът на Обречените очаква зрителите на NOVA тази вечер

Времето на Луната тече по-бързо: Учени с нов план за лунна часова зона

Времето на Луната тече по-бързо: Учени с нов план за лунна часова зона

Любопитно Преди 2 часа

Международната конференция по мерки и теглилки прие резолюция за създаване на „лунно време“, тъй като поради общата теория на относителността времето на Луната тече с 56 микросекунди на денонощие по-бързо от това на Земята

Милиони избират „тъмния туризъм“: Защо хората ходят на места като Аушвиц и Чернобил

Милиони избират „тъмния туризъм“: Защо хората ходят на места като Аушвиц и Чернобил

Любопитно Преди 2 часа

Ясно е, че пътуването до места, свързани със смърт и трагедия, наричано „тъмен туризъм“, се радва на широка популярност. Но причините, поради които хората плащат пари, за да се изправят срещу неудобни теми по време на почивката си, все още объркват мнозина

<p>Огромна скала блокира достъпа до известен плаж на гръцкия остров Родос</p>

Огромна скала затвори прочут плаж на Родос, десетки хора останаха блокирани

Свят Преди 2 часа

Свлачище прекъсна единствения път към залива и остави десетки хора и около 100 автомобила блокирани за часове. Достъпът до района е частично възстановен

<p>Кога ще има противогрипни ваксини в България и ще стигнат ли за всички?&nbsp;</p>

Противогрипните ваксини няма да стигнат: Само 70 000 дози за аптеките

България Преди 2 часа

Здравното министерство очаква първите доставки на инжекционни ваксини до края на октомври, а за аптечния пазар са планирани ограничени количества през ноември

Всичко от днес

От мрежата

Домашните котки знаят ли името си?

dogsandcats.bg

Колко точно са умни котките

dogsandcats.bg
1

Рентген помага на спасителите на животни

sinoptik.bg
1

Популациите на диви животни се топят

sinoptik.bg

Стефка Янорова на 57: Непознатата история на великата актриса

Edna.bg

Сидни Суини и „Тайната на прислужницата“: Кой е новият мъж в живота на екрана?

Edna.bg

Германските власти проверяват била ли е изнасилена жена от български клисар

Nova.bg

Инфлацията ще достигне 5,2% в края на 2026 г., прогнозира БНБ

Nova.bg