Кая Калас: Европа не може да замени Starlink в краткосрочен план

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Кая Калас призна, че ЕС не може в кратък срок да замени „Старлинк“, който е ключов за комуникациите и отбраната на Украйна.

Военната сателитна система „Старшилд“ възстанови работата си след забавяне, а Илон Мъск заяви, че отговорност за него носи американското правителство.

Европейските лидери обсъждат изграждането на собствени способности за сателитна свързаност, тъй като наличната мрежа на „Ютелсат“ е значително по-малка.

* Във видеото: Радев призова за търпение за разследването на палежи на антени на Starlink у нас: Още малко и ще има резултат

💬 "Starlink est vraiment indispensable pour l'Ukraine et, malheureusement, l'Europe ne peut pas remplacer cette capacité à court terme" La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, face aux restrictions du réseau satellitaire appartenant à Elon Musk #BFM2 https://t.co/X7GdHH2yAE — BFM (@BFMTV) October 16, 2026

Европейският съюз няма възможност да замени "Старлинк" в обозрим срок, призна днес върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Франс прес.

Тя направи това изявление, след като Украйна се оплака от ограничения в сателитната мрежа на Илон Мъск, която има ключова роля за украинските въоръжени сили.

"Старлинк" наистина е незаменим за Украйна и, за съжаление, Европа не може да го замести в кратък срок”, каза Калас по време на срещата на върха на Европейския съвет в Брюксел. "Ето защо днес водим дискусия и за отбранителната ни готовност", за да се опитаме да компенсираме това, което нямаме в ЕС, добави тя.

През последните дни Киев се оплака, че не е бил предупреден от съюзниците си за предстоящи руски атаки след забавянето на сателитните услуги, осигурени от "Спейс Екс" – компанията, собственост на милиардера Илон Мъск, който е и близък съюзник на американския президент Доналд Тръмп.

Какво ще стане, ако САЩ и Мъск изключат "Старлинк" в Украйна

Съзвездието от сателити на "Спейс Екс" включва "Старшилд" – система за военна употреба, която се използва от Украйна за комуникации на фронтовата линия и за отбранителни действия – и "Старлинк", която е за граждански нужди.

Илон Мъск заяви, че всякакво забавяне на военната мрежа "Старшилд" в Украйна се дължи на американското правителство, а не на неговата компания.

Работата на "Старшилд" бе възобновена на следващия ден, съобщи представител на украинското Министерство на отбраната.

На срещата на върха днес нидерландският премиер Роб Йетен подчерта редовните контакти между европейците и американците "относно значимостта на добрата свързаност в Украйна".

Мъск обясни за ограниченията на военната сателитна мрежа в Украйна

"За щастие, сега тя е възстановена. Можем да видим, че украинците се възползваха от нея веднага. Вчера обсъдих с френския президент и как ние, като европейци, може да осигурим повече услуги от този вид", каза Йетен.

"Ще отнеме известно време да разработим същите способности" като американците, призна латвийският премиер Андрис Кулбергс.

"Имаме известен капацитет в това отношение, но не достатъчен. Ето защо това е стратегически въпрос, който трябва да обсъдим днес", добави той преди срещата с европейските си колеги.

ЕС разполага със сателитна мрежа, управлявана от френската компания "Ютелсат", но тя е много по-малка от "Старлинк".