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Трима участници се сбогуват с “Игри на волята” тази вечер

Двойна елиминация и Съветът на Обречените очаква зрителите на NOVA тази вечер

16 октомври 2026, 15:34
Трима участници се сбогуват с “Игри на волята” тази вечер
Източник: NOVA

Н ови трима воини ще приключат участието си в екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Четиримата изгнаници от племето на Обречените ще се съберат около огъня за последен път този сезон, а един от тях ще бъде отлъчен от Блатото.

Арената в Дивия север ще приеме четиримата номинирани - Пепи и Емил от Ураганите и Тома и Иван от Канарите, за две вълнуващи елиминационни битки. В първото съревнование четиримата съперници ще премерят сили в изпитание на баланса. Загубата в него ще означава директна елиминация, а победата - спасение.

Източник: NOVA

Завършилите на второ и трето място в първия сблъсък ще премерят сили в решаващ елиминационен дуел, който ще изпита тяхната сила, съобразителност, бърза мисъл и желание за победа. Победителят ще се сдобие с ценна награда и шанса да продължи участието си във Войната на племената, докато загубилият ще напусне надпреварата.

Не пропускайте следващия вълнуващ епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Избери своите топ 10 фаворити, които искаш да видиш на финала и участвай в томбола за награда.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

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