България

Шофьор в ареста след катастрофата, затворила АМ „Тракия“

31-годишен с 1,92 промила алкохол предизвика катастрофа и блокира движението към Бургас

12 август 2025, 11:09
Шофьор в ареста след катастрофата, затворила АМ „Тракия“
Източник: iStock photos/Getty images

М ъж на 31 години е задържан за срок от 24 часа след катастрофата на автомагистрала (АМ) "Тракия", която затвори движението при 196 км в посока Бургас вчера. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Стара Загора.

По първоначална информация пътнотранспортното произшествие е между лек автомобил "Нисан", управляван от 31-годишен мъж, и лек автомобил "Рено", управляван от 55-годишен мъж.

На 31-годишния водач е била оказана медицинска помощ и е освободен. Нанесени са имуществени щети по пътната инфраструктура.

Двамата водачи са тествани за употреба на алкохол с техническо средство. За 55-годишния водач е отчетен отрицателен резултат, за 31-годишния водач уредът е отчел 1,92 промила. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. В сектор "Пътна полиция" е образувано бързо производство.

Двама души са загинали в катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщиха тази сутрин от МВР.

Източник: Кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов    
катастрофа Тракия алкохол задържан пътнотранспортно произшествие
Последвайте ни

По темата

Заради спешно секцио: Полицаи ескортираха родилка от Добрич до Варна, родиха се близначета

Заради спешно секцио: Полицаи ескортираха родилка от Добрич до Варна, родиха се близначета

Код: ПРОХЛАДА/ПЛАНИНА/ПИЖАМА

Код: ПРОХЛАДА/ПЛАНИНА/ПИЖАМА

Володимир Зеленски: Владимир Путин не се готви за мир

Володимир Зеленски: Владимир Путин не се готви за мир

Космическият обир в НАСА: Заради секс на Луната или за пари?

Космическият обир в НАСА: Заради секс на Луната или за пари?

Над 630 000 пенсионери получават добавки към пенсията

Над 630 000 пенсионери получават добавки към пенсията

pariteni.bg
Jaguar отговори на Тръмп да сравнява числата преди да прави заключения

Jaguar отговори на Тръмп да сравнява числата преди да прави заключения

carmarket.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 3 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 3 дни
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 3 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 3 дни

Виц на деня

– Докторе, имам ли нещо сериозно? – Още не, но ако продължаваш да четеш диагнози в интернет, скоро ще имаш.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Комета или извънземна сонда? &bdquo;Хъбъл&ldquo; прави най-ясната снимка досега</p>

Междузвездна комета или извънземна сонда? „Хъбъл“ прави най-ясната снимка досега

Свят Преди 17 минути

„Никой не знае откъде точно идва кометата. Все едно да зърнеш куршум само за хилядна от секундата"

Задържаха 25-годишен, подпалил пожар в Плевенско

Задържаха 25-годишен, подпалил пожар в Плевенско

България Преди 32 минути

Той обгарял кабели за желязо и поради непредпазливост е запалил пожара

.

Умен избор с Flip.bg за новата учебна година

Любопитно Преди 1 час

Актуалната кампания на технологичния стартъп, който предлага ремаркетирани телефони, таблети, лаптопи и смарт часовници, идва с многобройни предимства за ученици и студенти

Мъж с мисия изпитва искреността на дамите в „Диви и красиви“

Мъж с мисия изпитва искреността на дамите в „Диви и красиви“

Любопитно Преди 1 час

Първите индивидуални срещи ще предизвикат смесени емоции тази вечер от 21:00 ч.

92-годишен мъж даде над 19 000 лева на "ало" измамници

92-годишен мъж даде над 19 000 лева на "ало" измамници

България Преди 1 час

Той хвърлил парите през прозорец на апартамента си

Пожарът в Пирин: Над 100 човека се борят с огъня, има две активни огнища

Пожарът в Пирин: Над 100 човека се борят с огъня, има две активни огнища

България Преди 1 час

В района на Илинденци е спокойно и няма индикации за горене

,

Омбудсманът предложи механизъм за заличаване на данни в Централния кредитен регистър

България Преди 1 час

На 7 август новоизбраният омбудсман Велислава Делчева организира първата си приемна за граждани

В разгара на лятото: Редица населени места са на воден режим

В разгара на лятото: Редица населени места са на воден режим

България Преди 1 час

Проблемите с водоподаването продължават

<p>Страх и евакуация в Тайван заради тайфуна &bdquo;Подул&ldquo;</p>

Страх и евакуация в Тайван заради тайфуна „Подул“

Свят Преди 1 час

Тайван редовно е удрян от тайфуни, обикновено по планинското си, слабо населено източно крайбрежие с лице към Тихия океан

,

Спор между общината и църквата: Имало ли е натиск конкретна фирма да строи храм в район "Изгрев"

България Преди 1 час

Скандалът се разрази, след като кметът Делян Георгиев обяви, че строежът се бави

Метеоритен дъжд “Персеиди”: Небето ще ни предложи истинско шоу

Метеоритен дъжд “Персеиди”: Небето ще ни предложи истинско шоу

Любопитно Преди 2 часа

Кометата, от която произхожда потокът, не представлява пряка опасност за нашата планета

Мъж отслабна с 20 кг без тренировки, неговите два ежедневни трика

Мъж отслабна с 20 кг без тренировки, неговите два ежедневни трика

Любопитно Преди 2 часа

Американецът Том Капон е свалил 20 килограма за една година и сега тежи 89 кг

,

Вулкан на Камчатка изхвърли пепел на 10 километра височина

Свят Преди 2 часа

Вулканът Ключевская Сопка е най-високият действащ вулкан в Евразия

26 евролидери: Украйна трябва да има свобода да решава бъдещето си

26 евролидери: Украйна трябва да има свобода да решава бъдещето си

Свят Преди 2 часа

Изявлението беше подкрепено от всички страни членки на ЕС, с изключение на Унгария

След екшъна в Пловдив: Повдигнаха обвинение на 16-годишния, шофирал пиян

След екшъна в Пловдив: Повдигнаха обвинение на 16-годишния, шофирал пиян

България Преди 2 часа

Toй отказал да спре за проверка, след което последвала гонка с полицията

<p>Какво да ядем и видим в страната на Алпите и фондюто?&nbsp;</p>

БезГранично: Швейцария - къде да отидем и какво да ядем

БезГранично Преди 2 часа

Ръководство за българския турист в Швейцария

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които гонят мишки и други домашни вредители

dogsandcats.bg

8 породи кучета, които обичат да плуват

dogsandcats.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg
1

Щъркели, костенурки и таралежи - жертви на пожара в Сакар

sinoptik.bg

Анистън сподели съкрушителни подробности за Матю Пери

Edna.bg

Рафаел Надал стана татко за втори път. Коя е Мария - жената до него

Edna.bg

Официално: ПСЖ представи украински национал

Gong.bg

Ван Дайк говори открито за проблемите в защитата на Ливърпул

Gong.bg

Заради санкциите срещу Русия: Претърсват търговци на оръжие у нас

Nova.bg

Нов скок на заразените с коронавирус в България през последните дни

Nova.bg