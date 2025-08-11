България

Военнослужещ загина в тежка катастрофа край Елхово

Той е починал в линейката на път за областната болница „Св. Пантелеймон“ в Ямбол

Обновена преди 13 минути / 11 август 2025, 19:32
Военнослужещ загина в тежка катастрофа край Елхово
Източник: БТА/Никола Узунов

В оеннослужещ на 52 години е загинал в катастрофата при разклона за село Маломирово до Елхово. Той е починал в линейката на път за областната болница „Св. Пантелеймон“ в Ямбол, съобщи заместник-директорът на лечебното заведение д-р Валентин Вълчев.

Двама души са загинали при две катастрофи край Пловдив

Сигналът за тежкия пътен с трима ранени, от които двама военнослужещи, е получен към 16:50 часа днес. Сблъскали са се военен автомобил УАЗ и лека кола. Движението в участъка е временно ограничено, провеждат се процесуално-следствени действия, съобщиха по-рано от Областната дирекция на МВР.

Другият пострадал военнослужещ е на 46 години, той е с фрактури на крайниците. В момента се подготвя транспортирането му със самолет „Спартан“ към Военномедицинска академия в София, каза зам.-директорът на Ямболската болница.

По думите му и двамата военнослужещи са от Елхово. В отделението по хирургия на ямболската болница е приет шофьорът на лекия автомобил. Той е с контузия на главата, мозъчно сътресение и травма на гръдния кош. 

Източник: БТА, Мира Безус    
