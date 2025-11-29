Шофьор с положителна проба за алкохол катастрофира, опитвайки се да избегне проверка

Ш офьор предизвика катастрофа с материални щети след опит да избяга от полицейска проверка, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. Около 01:30 ч. тази нощ автопатрул на Четвърто Районно упраеление последвал лек автомобил, чийто шофьор не се подчинил на подаден сигнал за спиране.

На кръстовище между бул.„Цариградско шосе" и бул. „Освобождение" колата се блъснала в светофарната уредба, а 50-годишният криминално проявен мъж зад волана бил заловен.

По време на случилото се няма пострадали.

Шофьорът е тестван с дрегер, който отчел над два промила алкохол. С полицейска заповед е отведен в ареста за срок до 24 часа.

На местопроизшествието е направен оглед, установява се размерът на нанесените щети по съоръжението. Работата продължава съвместно със служители от сектор „Разследване на престъпления по транспорта".