България

Шофьор е с опасност за живота след побой във Видинско

Той е настанен за лечение в болницата във Видин

9 септември 2025, 13:30
Шофьор е с опасност за живота след побой във Видинско
Източник: БТА

Ш офьор е с опасност за живота след нанесен побой край село Медовница, община Димово. Той е настанен за лечение във видинската болница, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

В понеделник вечер на главен път Е-79 преди с. Медовница неизвестни лица са нанесли побой на 62-годишния мъж от Варна – водач на влекач, спрял на пътя след като блъснал кон. От кабината на товарния автомобил е извършена кражба на телевизор, мобилен телефон и дебитна карта, собственост на шофьора.

В ход на предприетите незабавни оперативно-издирвателни действия към момента в Районното полицейско управление в Белоградчик са задържани четирима жители на селото.

Образувани са две досъдебни производства, като е уведомена и прокуратурата, уточниха от полицията във Видин.

Източник: Кореспондент на БТА във Видин Росен Младенов    
Последвайте ни
Разпространиха ново видео от боя с шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров

Разпространиха ново видео от боя с шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров

Нарастващото неравенство – проблемът, с който САЩ не могат да се справят

Нарастващото неравенство – проблемът, с който САЩ не могат да се справят

Случаят с боя на шефа на полицията в Русе: „Да, България“ настоя за оставки, МВР излезе с позиция

Случаят с боя на шефа на полицията в Русе: „Да, България“ настоя за оставки, МВР излезе с позиция

Обвиненият за убийството на Тупак: Шон

Обвиненият за убийството на Тупак: Шон "Диди" Коумс предложи $1 милион за смъртта му

477 предупреждения за месец: Салмонела и пестициди тровят храната ни

477 предупреждения за месец: Салмонела и пестициди тровят храната ни

pariteni.bg
8 бели породи кучета и как да се грижим за тях (СНИМКИ)

8 бели породи кучета и как да се грижим за тях (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Ексклузивно

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Преди 1 ден
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Ексклузивно

Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)

Преди 1 ден
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Ексклузивно

Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Преди 1 ден
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, може ли да сменим ролите днес? – Добре! Ти ще гледаш телевизия, а аз ще ти мрънкам без причина.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Над 20 загинали при руска атака в Източна Украйна

Над 20 загинали при руска атака в Източна Украйна

Свят Преди 40 минути

Зеленски призова съюзниците на страната му да засилят натиска си върху Москва, за да спре конфликта

<p>Охранителни камери показват падащи бутилки вино при труса край Атина</p>

Охранителни камери показват падащи бутилки вино при труса край Атина, земетресението изплаши жителите на Евия

Свят Преди 45 минути

Жителите на Евия споделят, че трусът е продължил дълго и е предизвикал тревога

„Те вече стават големи!": Принцеса Кейт разкри как е прекарала лятото с Джордж, Шарлот и Луи

„Те вече стават големи!": Принцеса Кейт разкри как е прекарала лятото с Джордж, Шарлот и Луи

Любопитно Преди 1 час

43-годишната Кейт разказа за семейните си преживявания пред членовете на Женския институт в Сънингдейл

Жена, гледала „Титаник“ над 500 пъти, превърна апартамента си в копие на легендарния кораб

Жена, гледала „Титаник“ над 500 пъти, превърна апартамента си в копие на легендарния кораб

Любопитно Преди 1 час

Сега, на 38 години, тя е отвела любовта си още една крачка напред, превръщайки апартамента си в „Титаник“

Желязков: България ще продължи да дава на Черна гора силна подкрепа по пътя към ЕС

Желязков: България ще продължи да дава на Черна гора силна подкрепа по пътя към ЕС

Свят Преди 1 час

Премиерът е на двудневно официално посещение в страната

Внимание! Фалшиви лекарства за диабет и отслабване заливат онлайн мрежата

Внимание! Фалшиви лекарства за диабет и отслабване заливат онлайн мрежата

България Преди 1 час

Кой носи отговорност за свободното разпространение на опасните продукти и какво да знаят пациентите, за да се предпазят от тях

Силно земетресение край гръцкия остров Евия, разлюля и Атина

Силно земетресение край гръцкия остров Евия, разлюля и Атина

Свят Преди 2 часа

Трусът е бил усетен 27 минути след полунощ във вторник

Младите таланти на Vivacom: Три истории за смелост, развитие и вдъхновение

Младите таланти на Vivacom: Три истории за смелост, развитие и вдъхновение

Технологии Преди 2 часа

Сред десетките мотивирани участници, три лица изпъкват със своите истории и смелост да излязат извън зоната си на комфорт

Случаят „Мади“: Нови разкрития от заподозряна в изчезването ѝ германка

Случаят „Мади“: Нови разкрития от заподозряна в изчезването ѝ германка

Свят Преди 2 часа

Португалската и британската полиция разследваха германката преди седем години, като се фокусираха върху теорията за удар с кола и бягство

<p>Украинска бежанка, оцеляла от войната,&nbsp;намушкана до смърт във влак в САЩ</p>

Ужасяващо видео показва как 23-годишна украинска бежанка е намушкана до смърт във влак в САЩ

Свят Преди 2 часа

"Когато има ужасяващи убийства, трябва да има и ужасяващи действия", каза Тръмп

Иво Димчев снима клип в хладилник

Иво Димчев снима клип в хладилник

Любопитно Преди 2 часа

Песента се казва Чун Кай, което на китайски означава „пролетно разцъфване“

Мечки унищожиха пчелни кошери за над 40 хил. лева в Казанлъшко (ВИДЕО)

Мечки унищожиха пчелни кошери за над 40 хил. лева в Казанлъшко (ВИДЕО)

България Преди 3 часа

Животните са нанесли сериозни щети и на овощни насаждения

Съпругът на Кристин Кабот разкри истината за скандала с изневярата на концерта на Coldplay

Съпругът на Кристин Кабот разкри истината за скандала с изневярата на концерта на Coldplay

Любопитно Преди 3 часа

Андрю Кабот разкри, че двамата вече са били разделени, преди тя да бъде заснета в интимен момент с бившия изпълнителен директор Анди Байрън, по време на концерт на Coldplay

<p>Сенатор плаши американците с радиоактивни скариди и&nbsp;&bdquo;Пришълецът&ldquo;</p>

„Пришълецът“ в Сената: Сенатор Джон Кенеди плаши американците с радиоактивни скариди

Свят Преди 3 часа

Скандално предупреждение в Сената: „Ще ви порасне допълнително ухо“

<p>Рейтингът на Макрон рухва</p>

Падането на правителството поставя Макрон на изпитание като никога досега

Свят Преди 3 часа

Макрон залага надеждите си на центристки алианс, който да съкрати публичните разходи: задача, в която досега всички негови премиери се провалиха

Франция на ръба: След като парламентът свали Байру, Макрон няма план Б

Франция на ръба: След като парламентът свали Байру, Макрон няма план Б

Свят Преди 3 часа

Франция е имала четирима министър-председатели за по-малко от две години

Всичко от днес

От мрежата

8 причини, поради които котките атакуват опашките си

dogsandcats.bg

Котката ми ме събужда през нощта - как да се справя

dogsandcats.bg
1

Как да направим огнище за варене на зимнина

sinoptik.bg
1

До 35 градуса в средата на седмицата

sinoptik.bg

35 години по-късно: Вижте снимки от сватбата на Орлин Горанов и Валя

Edna.bg

Антоанет Пепе се омъжи: Вижте първия сватбен танц на младоженците (ВИДЕО)

Edna.bg

Нови татуировки ще се появят на тялото на Алкарас след US Open

Gong.bg

Валентин Димов: Успехът на Иванов и Василев е специален момент за българския тенис

Gong.bg

Незаконни фалшиви лекарства за диабет и за отслабване в онлайн мрежата

Nova.bg

След инцидента с АТВ в „Слънчев бряг”: Повдигат по-тежко обвинение на задържания

Nova.bg