Шофьор е с опасност за живота след побой във Видинско

Ш офьор е с опасност за живота след нанесен побой край село Медовница, община Димово. Той е настанен за лечение във видинската болница, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

В понеделник вечер на главен път Е-79 преди с. Медовница неизвестни лица са нанесли побой на 62-годишния мъж от Варна – водач на влекач, спрял на пътя след като блъснал кон. От кабината на товарния автомобил е извършена кражба на телевизор, мобилен телефон и дебитна карта, собственост на шофьора.

В ход на предприетите незабавни оперативно-издирвателни действия към момента в Районното полицейско управление в Белоградчик са задържани четирима жители на селото.

Образувани са две досъдебни производства, като е уведомена и прокуратурата, уточниха от полицията във Видин.