Шестокласниците се явиха на Национално входно ниво по математика

Д нес, в над 1600 училища в страната, се проведе Националното входно ниво по математика за шестокласниците. То продължи 40 минути, в дигитална среда и съдържаше 11 задачи с избираем отговор, както и две с кратък свободен отговор, предава NOVA.

Целта на допитването беше да се направи оценка на наученото по математика в пети клас. Дали да бъдат вписани оценките от изпита като текущи, ще преценява учителят. По формата работиха близо 48 000 ученици. Природните бедствия обаче попречиха на провеждането на изпита в някои училища. Така, по данни на просветното министерство, 21 училища не успяха да участват в проучването.

Сред първите, справили се с 13-те задачи по математика в столичното 107-о основно училище е Катрин. „Имаше някои задачи, които ме затрудниха. И при мен имаше някои задачи – да кажем последните. Те не бяха с а,б,в. С литър и мерните единици”, разказва шестокласничката.

Освен на знанията по математика, изпитът е и тестване на възможностите за онлайн препитване.

"Изпитът, бих казал, че мина сравнително спокойно. В една от залите интернетът се срути, но бързо се справихме – рестартирахме рутера и хотспот", каза директорът на учебното заведение Данко Калапиш. В някои общини у нас обаче - денят показа - има ток, има изпит.

"Токът в Чипровци спря още през нощта. Когато дойдох на работа, нещата се бяха усложнили, пътищата са трудно проходими. Децата вече бяха на училище и затова намалихме часовете. Всичко беше подготвено, природата ни изненада", разказа директорът на местното ОУ "Петър Парчевич".

Като учител Венета Драгиева също очаквала днешния изпит, въпреки че вече е провела входно ниво с шестокласниците. С идеята да разбере къде се нареждат нейните ученици сред останалите в страната.

"Проведох го с мои задачи. Добре са се справили, казах им оценките с уговорката – като мине и от МОН, ще ги сравня и ще бъдат с по-високите", разказва Драгиева.

Заради днешната извънредна ситуация - от МОН се очаква да обявят втора дата за провеждане на изпита.