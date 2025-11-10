България

С дъжд и облаци започва новата седмица

Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 9° и 14°, а максималните от 11°-13° в западната половина на Дунавската равнина до 19°-20° в Югоизточна България

10 ноември 2025, 06:32
Откриха нарушения в девет автошколи след смъртни случаи на пътя

Близки на мъжа, обявен за мъртъв през 2020 г. и открит жив в Пирин, проговориха

Два трамвая и бус катастрофираха пред

След издирването на 20-годишната Стефани: МВР с подробности за случая

Задържаните за източване на гориво от тръбопровод на

Сачева: Следващата седмица НСТС ще разгледа бюджета

Ще забранят ли безплатното паркиране за електрическите коли в София

Директорът на ПСС за 20-годишната Стефани: Била е достатъчно разумна и опитна, за да оцелее в планината

С облачно време започва новата седмица. След валежите в западната половина от страната през нощта, в понеделник през деня ще завали и на изток, съобщиха от НИМХ.

В Източна България ще духа слаб и умерен южен вятър, а в западните и централните райони на Дунавската равнина - слаб, от запад-северозапад.

Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 9° и 14°, а максималните от 11°-13° в западната половина на Дунавската равнина до 19°-20° в Югоизточна България. В София минималната температура ще бъде около 9°, максималната – около 15°.

Атмосферното налягане ще бъде по-ниско от средното за месеца и през деня ще продължи да се понижава.

По Черноморието 

ще бъде облачно, през деня почти без валежи. Дъжд ще вали през нощта срещу вторник. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 17° и 19°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала, вечерта на север от Варна 3 бала.

В планините 

ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 2300 метра – от сняг. Ще духа умерен и силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 6°.

Във вторник 

в по-голямата част от страната ще бъде облачно. Валежи от дъжд ще има главно в Централна и Източна България, на отделни места ще са значителни по количество. През втората половина на деня от северозапад ще започне разкъсване и намаление на облачността. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Температурите ще се понижат, повече дневните. В сряда вероятността за валежи намалява. Над Западна България ще бъде предимно слънчево, над Източна облачността ще е разкъсана. Северозападният вятър ще отслабне. Ще се понижат минималните температури, а дневните ще са малко по-високи.

Източник: НИМХ    
С дъжд и облаци започва новата седмица

10 ноември: Краят на Тодор Живков, началото на пътя към демокрация

Какви такси ще дължим при обявяване на личен фалит

"Най-ужасяващите кадри": Бруталният подход на ICE в САЩ

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

7 грешни схващания, които могат да подведат начинаещия шофьор

„Спасете чичо ми”: 11-годишно момиче смело се изправи срещу Путин (ВИДЕО)
Ексклузивно

Преди 7 часа
ДАНС, МВР и МО засилват мерките за сигурност в обектите на
Ексклузивно

Преди 10 часа
Два влака се сблъскаха в Словакия тази вечер, има ранени
Ексклузивно

Преди 8 часа
Защо генералният директор на ВВС Тим Дейви подаде оставка
Ексклузивно

Преди 8 часа

<p>Бюджетна криза парализира небето в&nbsp;САЩ</p>

Над 2700 полета отменени в САЩ - бюджетна криза парализира въздушния транспорт

Свят Преди 8 минути

Повече от 10 000 полета са били забавени

Установен е необичаен здравословен ефект на кафето

Установен е необичаен здравословен ефект на кафето

Любопитно Преди 17 минути

Кофеинът може да се счита за вещество с двойна репутация

Сателитната комуникация става важна част от iPhone

Сателитната комуникация става важна част от iPhone

Технологии Преди 39 минути

Apple иска функцията да е глобална и да се използва в ежедневието

Почина оперната прима Стефка Евстатиева

Почина оперната прима Стефка Евстатиева

България Преди 8 часа

През последните дни Евстатиева е била в болница в София

Арестуваха рапъра Род Уейв - часове след като бе номиниран за „Грами“

Арестуваха рапъра Род Уейв - часове след като бе номиниран за „Грами“

Свят Преди 9 часа

Срещу него са повдигнати четири обвинения

Генералният директор на ВВС подаде оставка след скандал с кадри на Тръмп

Генералният директор на ВВС подаде оставка след скандал с кадри на Тръмп

Свят Преди 10 часа

Трима загинали и най-малко 15 ранени в Тенерифе след гигантски вълни

Трима загинали и най-малко 15 ранени в Тенерифе след гигантски вълни

Свят Преди 10 часа

Властите бяха предупредили за приливно вълнение и силни ветрове

Гърция блокира излизането на автомобили от страната при неплатена глоба

Гърция блокира излизането на автомобили от страната при неплатена глоба

Свят Преди 10 часа

Митническите власти ще получават в реално време информация по регистрационните номера дали има наложена глоба за пътно нарушение

Разкриха кой е мистериозният мъж с шапка пред Лувъра в деня на обира

Разкриха кой е мистериозният мъж с шапка пред Лувъра в деня на обира

Любопитно Преди 11 часа

Оказа се, че мистериозният мъж е всъщност 15-годишният тийнейджър Педро Елиас Гарсон Делво

Германия отбеляза 36 години от падането на Берлинската стена

Германия отбеляза 36 години от падането на Берлинската стена

Свят Преди 11 часа

Берлинската стена разделя Берлин - на столицата на Германската демократична република Берлин и на град Западен Берлин от Федерална република Германия, в продължение на 29 години

Възстановяват обслужването на цветните контейнери в 16-те района на София

Възстановяват обслужването на цветните контейнери в 16-те района на София

България Преди 12 часа

В рамките на няколко дни ще се положат усилия да бъдат наваксани и пропуснатите обслужвания

Ебру от Big Brother: Жертва съм на дискриминация! (ВИДЕО)

Ебру от Big Brother: Жертва съм на дискриминация! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 13 часа

Ебру гостува минути след отпадането си в най-известната къща в България в „Голямата сестра Podcast“ с водещ Елена Сергова

"Хамас" върна останките на офицер Хадар Голдин, убит в Газа през 2014 г.

"Хамас" върна останките на офицер Хадар Голдин, убит в Газа през 2014 г.

Свят Преди 13 часа

Досега "Хамас" никога не е потвърждавала смъртта му, нито че притежава останките му

Великобритания праща експерти и техника на Белгия за борба с дроновете

Великобритания праща експерти и техника на Белгия за борба с дроновете

Свят Преди 14 часа

Множество дронове бяха забелязани над летища и военни бази в Белгия през последната седмица

Украински удари предизвикаха мащабни прекъсвания на тока в Русия

Украински удари предизвикаха мащабни прекъсвания на тока в Русия

Свят Преди 14 часа

Нанесени са щети и на жилищни сгради и превозни средства

Цените на олио, захар, яйца скочиха, доматите и картофите поевтиняха

Цените на олио, захар, яйца скочиха, доматите и картофите поевтиняха

България Преди 14 часа

Повечето основни хранителни стоки и плодове поскъпват, докато цените на повечето зеленчуци се понижават на борсите у нас

Всичко от днес

