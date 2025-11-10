С дъжд и облаци започва новата седмица

Директорът на ПСС за 20-годишната Стефани: Била е достатъчно разумна и опитна, за да оцелее в планината

С облачно време започва новата седмица. След валежите в западната половина от страната през нощта, в понеделник през деня ще завали и на изток, съобщиха от НИМХ.

В Източна България ще духа слаб и умерен южен вятър, а в западните и централните райони на Дунавската равнина - слаб, от запад-северозапад.

Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 9° и 14°, а максималните от 11°-13° в западната половина на Дунавската равнина до 19°-20° в Югоизточна България. В София минималната температура ще бъде около 9°, максималната – около 15°.

Атмосферното налягане ще бъде по-ниско от средното за месеца и през деня ще продължи да се понижава.

По Черноморието

ще бъде облачно, през деня почти без валежи. Дъжд ще вали през нощта срещу вторник. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 17° и 19°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала, вечерта на север от Варна 3 бала.

В планините

ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 2300 метра – от сняг. Ще духа умерен и силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 6°.

Във вторник

в по-голямата част от страната ще бъде облачно. Валежи от дъжд ще има главно в Централна и Източна България, на отделни места ще са значителни по количество. През втората половина на деня от северозапад ще започне разкъсване и намаление на облачността. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Температурите ще се понижат, повече дневните. В сряда вероятността за валежи намалява. Над Западна България ще бъде предимно слънчево, над Източна облачността ще е разкъсана. Северозападният вятър ще отслабне. Ще се понижат минималните температури, а дневните ще са малко по-високи.