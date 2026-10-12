България

С брадва и големи чанти: Четирима маскирани задигнаха телефони за близо 100 000 евро за под 2 минути

СДВР работи по установяването и задържането на маскираните, а по случая е образувано досъдебно производство

12 октомври 2026, 08:59
С брадва и големи чанти: Четирима маскирани задигнаха телефони за близо 100 000 евро за под 2 минути
Източник: NOVA
  • Четирима маскирани обраха магазин за телефони в „Младост 1“ в София за по-малко от две минути.
  • Откраднатите устройства са за десетки хиляди евро, а загубите може да достигнат близо 100 000 евро.
  • Полицията издирва извършителите; собственикът призовава купувачите на телефони втора употреба да проверяват документите им.

40 телефона за 50 секунди: Маскирани обраха магазин в София

Четирима маскирани са нахлули в нощта срещу събота в магазин за мобилни телефони в столичния квартал "Младост 1" и за по-малко от 2 минути са успели да отмъкнат устройства на стойност десетки хиляди евро. 

 

Потърпевшият собственик потърси екипът на рубриката на NOVA - „Дръжте крадеца!” и изпрати видео от престъплението, заснето от охранителна камера. Вижда се как извършителите разбиват стъклената врата и за секунди изпразват рафтове и витрини, тъпчейки заграбеното в големи чанти, след което бягат.

Извършителите са разбили с брадва и вратата на бизнес сградата, в която се помещава магазинът. Според собственика Владислав Капитанов загубите могат да достигнат близо 100 хиляди евро. „Идеята им явно е била да вземат най-скъпото и това, което заема най-малко място. На камерите се вижда, че пълнят колкото могат и по най-бързия начин напускат обекта”, заяви той.

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По думите на собственика на магазина охранителният екип е пристигнал за под четири минути, но крадците вече били избягали. По случая има образувано досъдебно производство. От СДВР работят за установяването и задържането на извършителите.

Потърпевшият Владислав Капитанов призова хората, които си купуват мобилни телефони втора употреба, да обръщат внимание дали имат документи и при съмнение да подадат сигнал.

Източник: NOVA    
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