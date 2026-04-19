Румен Радев: Готови сме на сътрудничество, България има нужда от устойчиво управление

П ризовавам всички наши сънародници в България и чужбина да излязат да гласуват, това е единствения начин да удавим купения вот в море от нашите свободни гласове и да си върнем държавата.

Това каза лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев, след като гласува в Професионална гимназия по транспорт „Макгахан“ на в столичния квартал „Редута“.

За мен най-важното е да съставим редовно и устойчиво правителство, за да решаваме проблемите на българските граждани. Не е вариант да ходим пак на избори. Готови сме на сътрудничество с всеки, който приема нашите идеи и споделя програмата ни, но не само на думи, а реално, заяви Радев.

Радев отговори на английски език на чуждестранни журналисти, които му зададоха въпроси. "Много избиратели са принудени да продадат гласа си от различни олигарси", отговори Радев. На въпрос за отношенията си с Русия, Радев отговори, че трябва да уважаваме историята си и това, че Русия е освободила България, отношения, базирани на съвместно уважение.

Винаги съм работил срещу всяко външно влияние върху България. Очаквам нашите братя от РСМ да изпълнят поетото през 2022 г. обещание, и да впишат българите в Конституцията.

Румен Радев за първи път гласува сам, без съпругата си Десислава Радева.