Румен Радев: Готови сме на сътрудничество, България има нужда от устойчиво управление

Политическият лидер определи изборите като решаващи за справяне с влиянието на олигарсите и призова сънародниците ни у нас и в чужбина да упражнят правото си на глас

Обновена преди 1 час / 19 април 2026, 10:16
105-годишният д-р Ценов към младите: Гласуването е вашият живот, вие решавате какъв ще бъде

105-годишният д-р Ценов към младите: Гласуването е вашият живот, вие решавате какъв ще бъде
Времето след вота: Гръмотевични бури и риск от градушки сменят слънчевото утро

Времето след вота: Гръмотевични бури и риск от градушки сменят слънчевото утро
Пеевски упражни правото си на глас: Избрах държавата на хората

Пеевски упражни правото си на глас: Избрах държавата на хората
Ивайло Мирчев: Убеден съм, че втори дубъл няма да има на тези избори

Ивайло Мирчев: Убеден съм, че втори дубъл няма да има на тези избори
Избирателната активност към 10.00 ч. по данни на

Избирателната активност към 10.00 ч. по данни на "Тренд"
Вотът зад граница: Опашки пред секциите в Истанбул

Вотът зад граница: Опашки пред секциите в Истанбул
Избори зад граница: По-малко секции в Турция; в Гърция и Сърбия броят им е увеличен

Избори зад граница: По-малко секции в Турция; в Гърция и Сърбия броят им е увеличен
ЦИК в пълна готовност: Следи изборния процес в очакване на сигнали и жалби

ЦИК в пълна готовност: Следи изборния процес в очакване на сигнали и жалби

П ризовавам всички наши сънародници в България и чужбина да излязат да гласуват, това е единствения начин да удавим купения вот в море от нашите свободни гласове и да си върнем държавата.   

Това каза лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев, след като гласува в Професионална гимназия по транспорт „Макгахан“ на в столичния квартал „Редута“.

За мен най-важното е да съставим редовно и устойчиво правителство, за да решаваме проблемите на българските граждани. Не е вариант да ходим пак на избори. Готови сме на сътрудничество с всеки, който приема нашите идеи и споделя програмата ни, но не само на думи, а реално, заяви Радев.

Радев отговори на английски език на чуждестранни журналисти, които му зададоха въпроси. "Много избиратели са принудени да продадат гласа си от различни олигарси", отговори Радев. На въпрос за отношенията си с Русия, Радев отговори, че трябва да уважаваме историята си и това, че Русия е освободила България, отношения, базирани на съвместно уважение. 

Винаги съм работил срещу всяко външно влияние върху България. Очаквам нашите братя от РСМ да изпълнят поетото през 2022 г. обещание, и да впишат българите в Конституцията.

Костадин Костадинов
Избирателната активност към 10.00 ч. по данни на

Избирателната активност към 10.00 ч. по данни на "Тренд"

Българин на „Оскарите за наука“: Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд

Инцидент в Благоевград, пострадаха председателят и секретарят на РИК

Светлинна мистерия над Европа: Русия изстреля военен сателит и вдигна полицията на крак

Доходите на българина са почти утроени за десетилетие

Колко време отнема чифтосването при кучетата

Йотова от „Дондуков“ 2: Няма власт, която да е по-силна от гражданите – нека гласуваме! (ВИДЕО)

САЩ признаха, че са загубили „очите“ на флота за $240 млн. над Ормуз

„Фиксация“ върху бездомни: Съдът разкри мотива за жестокото убийство във Варна

Зеленски: Русия отново ще се опита да замеси Беларус във войната

Исторически обрат в Унгария: Петер Мадяр със 141 места за „Тиса“ в новия 199-местен парламент

Партията на Петер Мадяр печели 141 места и поема пълен контрол върху парламента

Костадин Костадинов: Не съм виждал такива опашки, днес променяме историята

Лидерът на „Възраждане" изрази задоволство от високата избирателна активност и заяви, че е гласувал за „свободна и независима България" и бъдещето на децата

Могъщият Mythos: Как новият ИИ модел стана толкова опасен, че уплаши създателите си?

Технологичният свят е разтърсен от твърденията на водещата компания Anthropic за новия ѝ модел Claude Mythos

Блясък в бяло: Роузи Хънтингтън-Уайтли триумфира на събитие на Tiffany & Co.

Роузи Хънтингтън-Уайтли заслепи Ню Йорк на събитие на Tiffany & Co. след луксозна семейна ваканция с Джейсън Стейтъм в Турция.В рамките на вечерта тя се забавлява в компанията на популярни личности, сред които Конър Стори и певицата Розе от Blackpink

Възможно ли е гласуване с пълномощно на 19 април? Важно правило, което трябва да знаете

Лично присъствие пред урните: Защо законът забранява друг да подаде гласа ви в изборния ден

Гласуване онлайн или по пощата на 19 април? Вижте какво казва законът за дистанционния вот

Дистанционно гласуване в България: Защо посещението на избирателната секция остава единственият начин да упражните вота си

Европа обърна гръб на Тръмп: Макрон поведе „бунта“ за Ормузкия проток без участието на САЩ

Париж събра лидери от 40 държави на конференция, която официално изключи Вашингтон от планирането в Ормузкия проток. Докато Макрон и Мелони чертаят „трети път" в геополитиката, Доналд Тръмп атакува съюзниците си в социалните мрежи, наричайки ги „книжни тигри"

България остава най-бедна в ЕС и през 2030 г., Турция ни изпреварва по стандарт

Анализ на данните от Международния валутен фонд чертае мрачна картина за следващите години: въпреки номиналния ръст на доходите, България не успява да отлепи от последното място по покупателна способност в Европейския съюз. Гърция бележи срив, докато страни като Турция и Кипър правят икономически скок

Мария Стюарт – мъченица за католиците и еретик за англиканите – прекарва целия си живот не като дете или жена, а като политически инструмент в ръцете на великите сили

От Бил Гейтс до Марго Роби: Кой превзе червения килим на „Оскарите за наука“

Холивудският елит и технологични магнати като Бил Гейтс и Тим Кук се събраха в Санта Моника за наградите „Пробив". Събитието, известно като „Оскарите за наука", отличи най-големите умове на планетата с призове на обща стойност над 15 млн. долара

Говорителят на Белия дом Каролайн Левит заяви в петък, че администрацията на Тръмп работи с ФБР и други федерални агенции, за да прегледа нарастващия брой случаи, включващи американски учени, които са изчезнали или са починали, и да установи дали някой от случаите може да е свързан

Николай Попов упражни правото си на глас

Той даде своя вот в 95 СУ "Проф. Иван Шишманов" в София

Броени минути след нападението: 58-годишен мъж откри автоматичен огън от упор по цивилни, барикадира се с пленници във „Велмарт" и бе ликвидиран при брутална акция на силите за сигурност

Хаос в Ормузкия проток: Защо надеждата за мир се изпари за часове

След кратката надежда, че един от най-натоварените водни пътища в света може да бъде отворен отново, Съединените щати и Иран изглежда са съгласни за много малко – освен може би, че са готови да се срещнат отново

Преди да гласувате: Къде да проверите всички партии и кандидати за изборите на 19 април

Пълен списък на кандидатите: Къде да проверите партиите и независимите участници във вота на 19 април

