Румен Радев първо ще посети в Германия като премиер

П ървата работна визита на премиера Румен Радев в чужбина ще бъде в Берлин, съобщи министърът на външните Велислава Петрова пред български журналисти в Брюксел в кулоарите на днешното заседание с колегите си от ЕС.

"Имаме потвърждение и покана от канцлера Фридрих Мерц, първото посещение зад граница се планира да бъде в Берлин", каза министърът.

"Мисля, че е важно да покажем, че с ключови наши партньори като Германия можем да имаме активна политика. В случая това е и въпрос на поканите, които са отправени към премиера. В първата седмица от встъпването си в длъжност той получи покани също от премиера Джорджа Мелони, президента Еманюел Макрон, председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Опитваме се да намерим начин, по който всички тези възможности да бъдат организирани. Посланието е ясно, не мисля, че е толкова важно коя е първата държава", посочи Петрова.

България досега подкрепя всички санкции срещу Русия, подчерта министърът на външните работи.

"Нашият подход към санкциите ще бъде такъв, че всеки предложен пакет да бъде разглеждан поотделно, за да се намери необходимият баланс между ефективност и политическия сигнал, който те дават. В крайна сметка санкциите имат полза, когато могат да окажат необходимата икономическа щета върху Русия и да намалят шанса за продължаване на войната. От друга страна, за нас е важно санкциите да бъдат координирани с други наши партньори, особено със САЩ, защото истинският резултат се усеща само когато имаме единство на глобално ниво", поясни Петрова.

"България ще бъде постоянен партньор, който работи за единството на ЕС", каза Петрова.

"Смятаме, че силна Европа е добре за България, но България трябва да намери своята активна роля в Европейския съюз, а не да бъде държава, която просто следва. Вече почти две десетилетия сме член на ЕС и е важно да намерим нашето място не само като следващи чужди политики. Виждаме това място като държава, която активно поставя на преден план акценти, свързани със сигурност, свързаност, енергетика – там, където имаме капацитета да бъдем силен и активен партньор. Няма да бъдем деструктивен партньор, който поставя само условия и работи за ерозията на европейското единство. В същото време ще направим ясно какъв е българският интерес", заяви Петрова.

Тя съобщи, че тази сутрин е разговаряла със своя колега от Северна Македония.

"Имахме хубава първа среща, България има ясно изградена позиция, която от 2022 г. не е двустранен въпрос, а въпрос на дискусия между ЕС и държава кандидат. Радвам се, че по тази позиция има много широк политически консенсус в България", добави министърът.

Петрова изрази очакване Скопие да предприеме действия, които да покажат, че има политическа готовност да върви по своя европейски път напред, а България остава изключително подкрепящ фактор.