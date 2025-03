Българските политици изразиха солидарност с Украйна

М инистър-председателят на България Росен Желязков използва социалната мрежа X (бивша Twitter), за да изрази подкрепа за Украйна след скандалния разговор между Володимир Зеленски и американския президент Доналд Тръмп в петък.

„Украйна, бъди смела, бъди силна. Ние оставаме до теб“.

Това написа премиерът.

🇺🇦 Ukraine, be brave, be strong. We stand by you. 🇧🇬🇪🇺