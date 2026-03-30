Ремонтират ключови булеварди в София заради финала на Giro d'Italia 2026

В ъв връзка с провеждането на финалния етап от Giro d'Italia 2026 в София са предвидени ремонтни дейности, съобщава пресцентърът на Столичната община.

Те ще са в участъците: бул. „Самоковско шосе“ - от бул. „Копенхаген“ до Софийски околовръстен път; бул. „Цариградско шосе“ - предвижда се повдигане на капаци на шахти, като към момента се уточнява обхватът на ремонтните дейности в участъка от бул. „Еминеску“ до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“. За него тече процедура по съгласуване, след което ще бъде предоставена допълнителна информация; бул. „Цар Освободител“ - в участъка от бул. „Цариградско шосе“ до бул. „Васил Левски“. Допълнително Агенция „Пътна инфраструктура“ ще извърши ремонтни дейности по „Самоковско шосе“ в участъка от с. Кокаляне до Софийския околовръстен път, пише в съобщението.

Екипи на Столичната община са извършили обход на трасето преди две седмици и продължават координацията с всички компетентни институции с цел навременно и качествено изпълнение на дейностите. „София е готова да посрещне Джиро д’Италия и да покаже своя дух, енергия и гостоприемство. На 10 май градът ни ще пише история“, каза кметът на София Васил Терзиев, цитиран в съобщението.

"Столицата се подготвя да бъде домакин на финала на третия етап от колоездачната Обиколка на Италия (Giro d’Italia) - събитие от световен мащаб, което ще привлече вниманието на стотици милиони зрители. В последните дни символичното присъствие на талисманчето на надпреварата по улиците на града създаде настроение и засилва усещането за предстоящия голям спортен празник", допълват от Столичната община.

Вече е активни и официалният сайт, както и събитието във Facebook, където има актуална информация за програмата и подготовката.