Рекордно търсене на автомобили преди еврото

О громен ръст в покупките на нови автомобили отчитат търговците в страната. Над 40 000 току-що произведени коли са продадени само до септември. Очакванията са до края на годината броят им да надвиши 55 000. Голямо търсене има и при колите на старо, съобщи pariteni.bg.

Какви са причините за това?

От няколко месеца насам Огнян търсел подходящ автомобил на старо за семейството си. И макар да планирал да го закупи в началото на следващата година, проверката му показала, че цените се покачват с всеки изминал ден. Затова променил плановете си.

Взех си кола преди около една седмица, даже я регистрирах. Това, което наблюдавах в КАТ, има огромен ръст на продажби на автомобили втора ръка може би поради навлизане на еврото. Септември и октомври е бум на регистрация на автомобили в КАТ - Дупница, казва той пред БНТ.

Повишен интерес отчитат и търговците.

Диего Чалев, собственик на автокъща в Дупница: Лятото забелязвам едно повишение на 10 - 20% на продажбите на втора употреба коли.

Най-търсени са автомобилите на възраст около 10 години, с нисък разход на гориво.

По думите му клиентите търсят коли между 10 000 и 15 000 лева.

Рекордни продажби отчитат и на пазара на нови превозни средства.

Васил Новоселски, търговец на нови автомобили: До месец септември в България имаме продадени малко над 40 000 автомобила, което е изключително постижение. Надявам се до края на годината да подобрим цифрата 50 000 автомобила, което ще е връх в продажбите на нови автомобили.

Клиентите, които залагат на тях, са склонни да платят по-висока цена, за да получат повече екстри. А сериозен процент се ориентира и към електрическите и хибридните автомобили.