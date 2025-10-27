Кои са любимите марки коли на депутатите?

П реди дни станаха публични имуществените декларации на народните представители, подадени пред Комисията за противодействие на корупцията (КПК). В тях депутатите обявяват своите имоти, както и тези на съпрузите си, превозни средства, депозити, пари в брой, кредити и др.

Публикуването на тези данни е част от предвидените в демократичните държави механизми за осигуряване на обществен контрол. Декларациите позволяват установяване на съответствие между стандарта на живот на депутатите и официалните им приходи. Проследяването и анализът на тази информация осигуряват повече яснота за произхода на средствата на народните избраници и могат да бъдат сред гаранциите, че те ще изпълняват задълженията си съгласно законовите изисквания и няма да допускат злоупотреби и конфликт на интереси.

В тази връзка екипът на Институт за развитие на публичната среда (ИРПС) обработи данните от публикуваните декларации на депутатите.

За автомобилите на депутатите

Прегледът на имуществените декларации на народните представители показва, че общо 102-ма от тях са посочили притежание на 136 леки и товарни автомобила, мотоциклета, лодки, ремаркета и др. Стойността на тези превозни средства възлиза на 2 792 014 лв. В допълнение, съпрузите на депутатите (общо 45 души) са собственици на още 50 МПС за общо 1 214 348 лв.

Разбивка по парламентарни групи показва, че най-много депутати от Възраждане – 21, са декларирали притежание на превозни средства. Следват ги ГЕРБ-СДС с 19 представители, Има такъв народ с 13 и ДПС-Ново начало с 10.

Що се отнася до предпочитаните от депутатите марки МПС, може би не е изненада, че на първо място е БМВ, следвана от Мерцедес и Ауди. Повече подробности представяме в графиката по-долу:

Според подадените декларации депутатът с най-много превозни средства е Пламен Петков от МЕЧ, който заедно със съпругата си притежава общо 6 (сред които и един мотопед). Ивайло Чорбов от Възраждане пък е обявил като лична собственост четири леки автомобила.

Най-скъпата кола в настоящия парламент притежава Гюнай Хюсмен от ГЕРБ-СДС. Бившият областен управител на Разград е декларирал БМВ М760 закупено през 2024 г. за 299 891 лв., като собствеността му е споделена със съпругата на депутата. Сред собствениците на по-скъпи автомобили се нарежда Явор Хайтов (АПС), който притежава Мерцедес на стойност 146 665 лв., а съпругата му има автомобил от същата марка, закупен за 151 870 лв. Десислава Танева (ГЕРБ-СДС) пък е обявила в своята декларация LEXUS RX 350h за сумата от 149 876 лв.

За проблемите в декларациите

От начина, по който са представени данните за автомобилите на депутатите, трудно могат да се правят заключения без те да бъдат допълнително разгледани. Това е така, защото някои народни представители не декларират идеалните части на своите съпрузи. Други пък дублират цялата сума на автомобилите при обявяване на своите идеални части и тези на техния партньор. По този начин е невъзможно машинно обработване на данните, а се налага те да бъдат събирани и обобщавани след подробен повторен преглед, за да бъдат представени и тълкувани максимално коректно.

Объркването сред народните представители възниква въпреки наличието на указания на КПК как да се попълват декларациите, които са публикувани през 2021 г. Оказва се, че за депутатите все още не е напълно ясно как да обявяват притежаваните от тях в съсобственост превозни средства и затова в декларациите подходите са различни. По-подробни упътвания от страна на КПК за конкретните редове, на които следва да се декларира това имущество биха подпомогнали народните представители при изпълнение на задълженията им. Добра практика пък би била КПК да включва примери на попълнени декларации в указанията си, за да бъдат отстранени разнопосочните тълкувания на текстовете им. По този начин и регистърът в по-голяма степен ще отговаря на обявената в закона цел за защита на обществените интереси.