Разследват служители на „Общински паркинги и синя зона” във Варна за рекет

„Икономическа полиция” влезе в предприятието „Общински паркинги и синя зона” във Варна. Акцията идва след сигнал на граждани за събирана от служители на предприятието такса „спокойствие”, предаде NOVA.
Директорът Добромир Арнаудов е отведен за разпит. По първоначална информация сведения в полицията ще дават още свързани с казуса лица.
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„В резултат на получения сигнал беше направено разследване в условията на неотложност. Търсят се документи, доказващи, че обекти са заплащали такса „Спокойствие”, каза инспектор Цветелина Димитрова от „Икономическа полиция”-Варна.
Тя обясни, че става въпрос за документи, съставени в общинското предприятие, където евентуално е заплащана таксата „спокойствие”.
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Няма привлечени към наказателна отговорност към настоящия момент. Вървят действия по разследването.