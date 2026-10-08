Разследват служители на „Общински паркинги и синя зона” във Варна за рекет

„Икономическа полиция” влезе в предприятието „Общински паркинги и синя зона” във Варна. Акцията идва след сигнал на граждани за събирана от служители на предприятието такса „спокойствие”, предаде NOVA.

Директорът Добромир Арнаудов е отведен за разпит. По първоначална информация сведения в полицията ще дават още свързани с казуса лица.

Задържаните полицаи искали 2000 лв., проверяват цял сектор

„В резултат на получения сигнал беше направено разследване в условията на неотложност. Търсят се документи, доказващи, че обекти са заплащали такса „Спокойствие”, каза инспектор Цветелина Димитрова от „Икономическа полиция”-Варна.

Тя обясни, че става въпрос за документи, съставени в общинското предприятие, където евентуално е заплащана таксата „спокойствие”.

Икономическа полиция влезе във ВиК-Бургас (ВИДЕО/СНИМКИ)

Няма привлечени към наказателна отговорност към настоящия момент. Вървят действия по разследването.