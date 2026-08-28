България

Велислава Петрова за казуса с Искандер Махмудов: България защити националния си интерес

Външният министър обясни в парламента защо страната ни е настоявала за изваждането на руския бизнесмен от санкционния списък на ЕС

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 48 минути / 28 август 2026, 07:01
Велислава Петрова за казуса с Искандер Махмудов: България защити националния си интерес
Източник: БТА

П озицията на България по казуса с руския бизнесмен Искандер Махмудов е била продиктувана от необходимостта да бъде защитен националният интерес. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова по време на парламентарния контрол.

Тя отговори на въпрос на депутатите от ГЕРБ-СДС Христо Гаджев и Георг Георгиев, които поискаха да разберат по чие предложение и в защита на какъв държавен интерес България е настоявала Махмудов да бъде изваден от 21-вия санкционен пакет на Европейския съюз срещу Русия.

  • „Единствената цел е защита на българския интерес“

Петрова обясни, че българската позиция по санкциите на ЕС се формира въз основа на становища на компетентните институции.

„Позицията ни е била в защита на националния интерес“, заяви министърът.

По думите ѝ по случая е проведена среща в рамките на Координационния механизъм по изпълнение на санкциите. След обсъждането е било взето решение процедурата да бъде извършена във възможно най-формален вид.

Петрова посочи, че аргументът за позицията на България е бил свързан с потенциалното отражение на санкциите върху българските икономически интереси.

  • Спор за „Трансмашхолдинг“ и „Метровагонмаш“

По време на парламентарния контрол министърът обърна внимание и на връзката между Махмудов и руската компания „Трансмашхолдинг“, на която той е собственик.

Според Петрова евентуалното въвеждане на ограничения срещу Махмудов като собственик на компанията би могло да засегне български икономически интереси заради използването на дерогации от санкциите на ЕС спрямо руската компания „Метровагонмаш“.

„Интересно е, че именно по време на правителството на ГЕРБ за тази компания е била поискана дерогация“, каза Петрова.

По думите ѝ тогавашното решение показва, че е бил отчетен риск за българския интерес.

„Явно тогава сме смятали, че е имало риск за българския интерес. Трудно е да се разбере защо сега не смятате така“, заяви министърът, обръщайки се към депутатите от ГЕРБ-СДС.

  • Кой е Искандер Махмудов?

Искандер Махмудов е руски бизнесмен, свързван с едни от големите индустриални компании в Русия. Той е сред основните акционери в „Трансмашхолдинг“ – производител на железопътна техника и подвижен състав, който има значимо присъствие на руския пазар.

Името на Махмудов се появява и във връзка с „Метровагонмаш“ – предприятие, специализирано в производството и ремонта на метро и железопътна техника. Компанията е част от групата „Трансмашхолдинг“.

Бизнесменът е обект на санкционен натиск от западни държави заради предполагаемите му връзки с руския военно-промишлен сектор и икономическата система около Кремъл. В рамките на ЕС включването на конкретни лица и компании в санкционните списъци изисква решение на държавите членки.

Именно потенциалното отражение на санкциите върху „Метровагонмаш“ и използваните от България дерогации за компанията е посочено като аргумент в обсъждането на българската позиция.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Петра Куртева    
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