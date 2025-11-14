Разказ от първо лице: Служители с подробности за въоръжения грабеж, извършен от тийнейджър в Монтана

С лужители на заведение за бързо хранене в Монтана разказаха пред NOVA как са били заплашени с пистолет от 16-годишен нападател, който влязъл през незаключена врата, взел 500 лева от касата и избягал, докато работещите успели да се измъкнат невредими.
След разследване е установено, че извършителят е непълнолетно момче, използвало газ-сигнален пистолет.
Въоръжен грабеж в заведение в Монтанско, задържан е 16-годишен
- Какво се знае още за случилото се и как полицията успява да разкрие извършителя?
„Чух как някой опитва да свали щората. Отидох да видя какво става, но не забелязах нищо. Обърнах се и в този момент нападателят скочи върху колегата, свали го на земята и насочи пистолет. След това тръгна към мен и аз веднага излязох, защото се изплаших.Много бързо взе парите и избяга. Беше с маска и черни дрехи”, разказа работещ в обекта.
„Мислим, че го е организирал наш бивш работник, който снаха ми изгони, защото краде. Другото момче е непълнолетно. Намериха оръжието зад сградата. Явно не е някакъв престъпник щом не е успял да скрие тези неща, а ги е захвърлил”, обясни собственикът на заведението Янка Крумова.
Полицията разкрива престъпника за часове.
„Грабежът е обмислен. Лицето е било подготвено. Произходът на оръжието се установява. Задържан е в дома му. Не е криминално проявен”, обясни в ефира на „Здравей, България” старши инспектор Даниел Янков, началник група „Криминална полиция” в Монтана.
За подобен тип престъпления законът предвижда от 3 до 10 години затвор. В случая става въпрос за непълнолетен и съдът може да наложи по-леко наказание в зависимост от обстоятелствата по случая.