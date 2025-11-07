България

Радостин Василев: От днес обявявам край на партия "Величие"

"Всички знаят, че Ивелин Михайлов създава пирамиди и мами хората", заяви лидерът на МЕЧ

7 ноември 2025, 12:33
Радев: Рафинерията в Бургас трябва да има надежден собственик, държавната намеса е авариен вариант

Радев: Рафинерията в Бургас трябва да има надежден собственик, държавната намеса е авариен вариант
Радостин Василев за законопроекта за

Радостин Василев за законопроекта за "Лукойл": Държавата се превръща в "рейдър", прави се национализация
Александър Йорданов: Антибългаризмът е политическа валута в Скопие

Александър Йорданов: Антибългаризмът е политическа валута в Скопие
Бюджет 2026: Ще седнат ли синдикати, работодатели и изпълнителна власт на масата за преговори

Бюджет 2026: Ще седнат ли синдикати, работодатели и изпълнителна власт на масата за преговори
Пеевски: Няма никакви проблеми, хората ще имат гориво

Пеевски: Няма никакви проблеми, хората ще имат гориво
Борисов: Държавата поема ръководството над

Борисов: Държавата поема ръководството над "Лукойл", отдавна предвидихме, че "Гънвор" няма да я купи
„Ало” измамници твърдят, че сме замесени в престъпление с фалшиво пълномощно

„Ало” измамници твърдят, че сме замесени в престъпление с фалшиво пълномощно
Красота с висока цена: Какво има в хапчетата за отслабване, заради които десетки жени са в болница

Красота с висока цена: Какво има в хапчетата за отслабване, заради които десетки жени са в болница

Л идерът на партия „Морал, единство и чест“ (МЕЧ) Радостин Василев обвини председателя на „Величие“ Ивелин Михайлов и негови приближени в участие в нова корупционна схема, свързана с измами чрез инвестиции и имотни сделки. Това заяви той пред журналисти, като посочи, че Михайлов и хора от обкръжението му „мамят граждани чрез фалшиви инвестиционни предложения и фиктивни имотни проекти“.

„От днес обявявам край на партия "Величие". Това не е политическа формация, а финансова пирамида“, категоричен е Радостин Василев.

Той подчерта, че МЕЧ ще настоява за пълно разследване на лицата, участващи в схемите, и ще предостави събраните доказателства на компетентните институции.

Василев даде конкретен пример с измамената Силвия Чуковска, която станала жертва на подобна схема.

Според него тя първоначално закупила книга от проекта „Together“ с цел повишаване на финансовата си грамотност. Малко след това с нея се свързал Ивелин Александров – представен като финансов брокер, който според Василев „няма нищо общо с легитимна финансова дейност“.

По думите му Александров, който е член на партия „Величие“, организирал срещи в "Лозенец", където представял „краткосрочни инвестиционни възможности“ чрез фирма, управлявана от Детелина Парушева.

Чуковска превела 43 000 лева по сметката на дружеството, като на срещите присъствал и Мирослав Стоянов – човек, за когото се твърди, че е близък до Ивелин Михайлов.

След първоначалната „инвестиция“, на жената било предложено да участва в покупка на апартамент „на зелено“ във Варна. Уверили я, че минималният бюджет е 75 000 лв., като Александров ѝ предложил съдружие.

Чуковска предоставила още 40 000 лв., а двамата подписали договор за проект, наречен „Варненско сити“. По думите на Василев, апартаментът, за който тя плаща, „никога не е съществувал“. В договора било записано не конкретно жилище, а общо задължение фирмата да ѝ търси имот във Варна.

Според лидера на МЕЧ фирмата се управлява от лица, свързани с компании с многомилионни задължения. Той твърди, че Чуковска, след като поискала да си върне средствата, получила отказ и осъзнала, че е жертва на измама.

„Когато тя се опитала да изкупи своя дял, съдружникът ѝ отрекъл да знае за проекта. Оказало се, че договорът е умишлено оформен така, че да няма реално основание за собственост“, заяви Василев, цитиран от NOVA.

Той посочи, че в схемата участват около 20 души, свързани с Ивелин Михайлов, и че измамените могат да бъдат десетки.

„Сезираме всички компетентни органи да се намесят незабавно и да разследват дейността на групата“, каза Василев.

По думите му, друг потърпевш е изгубил между 350 000 и 400 000 лв., инвестирани в проекти, свързани с  „Исторически парк“.

„Всички знаят, че Ивелин Михайлов създава пирамиди и мами хората. Ако държавата продължи да бездейства, този случай може да завърши трагично“, предупреди лидерът на МЕЧ.

Източник: NOVA    
Радостин Василев Ивелин Михайлов МЕЧ Величие
7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница
7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница

<p>САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби</p>
САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

