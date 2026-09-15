Свят

Мъж се призна за виновен в упояване и изнасилване на жена си в продължение на 20 години

15 септември 2026, 12:50
Мъж се призна за виновен в упояване и изнасилване на жена си в продължение на 20 години
Източник: iStock

Б ритански гражданин призна, че в продължение на повече от две десетилетия е упойвал и изнасилвал съпругата си без нейно знание.

В понеделник мъжът се призна за виновен по десетки обвинения пред съда в Манчестър, Северна Англия - включително за изнасилване, опит за изнасилване, сексуално насилие и подаване на упойващо вещество с цел извършване на престъпление.

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Подсъдимият е на възраст над 60 години и самоличността му не се разкрива, за да се защити анонимността на съпругата му.

Първоначално той отричаше всички обвинения, преди през това лято да се признае за виновен по пет точки за изнасилване, шест точки за сексуално проникване, три точки за сексуално посегателство и една точка за разпространение на интимни изображения на съпругата си без нейното съгласие. Към момента той вече се е признал за виновен по общо 60 престъпления.

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Съпругата на мъжа присъстваше в съдебната зала в понеделник, когато той направи признанията си.

Още дванадесет мъже на възраст между 28 и 74 години от различни части на Обединеното кралство също са обвинени в сексуални престъпления срещу същата жена. Те отрекоха всички обвинения срещу тях и предстои да застанат пред съда в Манчестър.

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Очаква се прокуратурата да открие делото тази седмица.

В официално изявление на полицията в Голям Манчестър помощник-главният комисар Рик Джаксън заяви в понеделник, че фокусът на органите на реда „остава върху подкрепата за жертвата на тази ужасяваща кампания на насилие по време на това изключително сложно разследване“, като добави, че тя продължава да получава специализирана помощ.

Източник: CNN    
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