Пожарът на границата с Гърция: Радев благодари на Макрон за подкрепата

П резидентът Румен Радев благодари на френския си колега Еманюел Макрон за подкрепата, която Франция оказва за гасенето на пожара на българо-гръцката граница. Моята искрена благодарност към президента Еманюел Макрон за солидарността и навременната подкрепа на Франция със самолети за борба с опустошителните пожари на фронта на българо-гръцката граница, написа Румен Радев в "Екс".

My sincere gratitude to President @EmmanuelMacron for the solidarity and timely support of France with planes to fight against the devastating fires on the front at the Bulgarian-Greek border.