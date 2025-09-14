България

Пускат от днес в експлоатация цялата АМ "Европа"

Общата дължина на трасето е 63 км

14 септември 2025, 07:51
Източник: БТА

П оследният участък от автомагистрала "Европа" ще бъде открит в неделя (14 септември), с което по цялото трасе от ГКПП "Калотина" до София ще се пътува по магистрален път. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

В пускането на участъка в експлоатация се предвижда да участват премиерът Росен Желязков, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и председателят на регионалната комисия в парламента Николай Нанков.

Символичното пускане на отсечката за движение е предвидено за 09:00 часа.

Общата дължина на трасето, което е важна част от Трансевропейската транспортна мрежа, е 63 км и започва от границата с Република Сърбия (при ГКПП "Калотина"). То се включва в Северната скоростна тангента, която е също част от автомагистралата. Чрез тангентата автомобилният и товарен поток се разпределя към АМ "Хемус" и АМ "Тракия".

Последният участък от АМ "Европа" между Сливница и Софийския околовръстен път е 16,5 км. 

Миналия месец министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Иванов инспектира довършителните работи по магистралата и заяви, че тя ще бъде отворена за движение в средата на септември. Тогава министърът каза, че качеството на изпълнение е много добро. Финансирането на участъка е от Европейския съюз.

[gallery]16557[/gallery]

 

Източник: БТА/Женя Илчева    
Пускат от днес в експлоатация цялата АМ

