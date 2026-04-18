ПСС предупредиха туристите - може да затънете в снега в планините

Н е са подходящи условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е облачно и мъгливо, температурите са положителни. Няма видимост във високите части. Духа слаб до умерен вятър.

Дъжд, гръмотевици и вятър в деня за размисъл

От ПСС предупредиха, че туристите може да затънат в снега.

Ски съоръженията вече не работят, напомниха спасителната служба.

Източник: НИМХ

Над планините облачността ще е значителна, купесто-дъждовна и на много места ще има интензивни валежи и гръмотевици, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). По-значителни ще са явленията в масивите в Югозападна България. Над около 1800 метра валежите ще са от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 2°.