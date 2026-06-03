Ново заседание по делото срещу Кирил Петков за ареста на Борисов, Горанов и Арнаудова

В сряда /3 юни/ ще се проведе ново заседание на съда по делото срещу бившия премиер Кирил Петков за незаконния арест на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова. (*Видеото е архивно!)
СГС гледа делото срещу Кирил Петков за ареста на Борисов
Прокуратурата обвинява Кирил Петков в длъжностни престъпления, извършени в качеството му на министър-председател през март 2022 г. Според обвинението той е превишил правомощията си, като е разпоредил задържането на Борисов, Горанов и Арнаудова, без да има законово основание за това. Петков е оказал натиск върху полицейски служители за извършване на действия по неотложност и претърсвания без предварително съдебно разрешение.
СГС отказа експертиза на видео с Кьовеши по делото „Петков“
Прокуратурата внесе обвинителния акт в съда през януари 2025 година., а на 29 април 2025 г. Софийският градски съд прие, че няма съществени процесуални нарушения и даде ход на делото по същество.
През ноември 2025 г. имаше разпити на свидетели и обсъждане на доказателства. По делото са разпитани над 40 свидетели и са приобщени видеоматериали.
През януари 2026 г. бяха разпитани високопоставени полицейски служители, участвали в подготовката и изпълнението на операцията по арестите. Един от свидетелите твърди, че преди акцията е имало среща в Министерския съвет с участието на Кирил Петков, Бойко Рашков и Асен Василев.
На заседанието от 19 март 2026 г. съдът отказа искането на прокуратурата да приеме като доказателство видеозапис от изслушване на европейския главен прокурор Лаура Кьовеши в Европейския парламент. Прокуратурата съобщи, че ще поиска официално записа по друг ред.
През март 2026 г. Лаура Кьовеши пред евродепутати заяви, че Европейска прокуратура не е имала отношение към ареста на Борисов през 2022 г.