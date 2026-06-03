Ново заседание по делото срещу Кирил Петков за ареста на Борисов, Горанов и Арнаудова

В сряда /3 юни/ ще се проведе ново заседание на съда по делото срещу бившия премиер Кирил Петков за незаконния арест на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова. (*Видеото е архивно!)

СГС гледа делото срещу Кирил Петков за ареста на Борисов

Прокуратурата обвинява Кирил Петков в длъжностни престъпления, извършени в качеството му на министър-председател през март 2022 г. Според обвинението той е превишил правомощията си, като е разпоредил задържането на Борисов, Горанов и Арнаудова, без да има законово основание за това. Петков е оказал натиск върху полицейски служители за извършване на действия по неотложност и претърсвания без предварително съдебно разрешение.

СГС отказа експертиза на видео с Кьовеши по делото „Петков“

Прокуратурата внесе обвинителния акт в съда през януари 2025 година., а на 29 април 2025 г. Софийският градски съд прие, че няма съществени процесуални нарушения и даде ход на делото по същество.

През ноември 2025 г. имаше разпити на свидетели и обсъждане на доказателства. По делото са разпитани над 40 свидетели и са приобщени видеоматериали.

През януари 2026 г. бяха разпитани високопоставени полицейски служители, участвали в подготовката и изпълнението на операцията по арестите. Един от свидетелите твърди, че преди акцията е имало среща в Министерския съвет с участието на Кирил Петков, Бойко Рашков и Асен Василев.

Кирил Петков отива на съд

На заседанието от 19 март 2026 г. съдът отказа искането на прокуратурата да приеме като доказателство видеозапис от изслушване на европейския главен прокурор Лаура Кьовеши в Европейския парламент. Прокуратурата съобщи, че ще поиска официално записа по друг ред.

През март 2026 г. Лаура Кьовеши пред евродепутати заяви, че Европейска прокуратура не е имала отношение към ареста на Борисов през 2022 г.