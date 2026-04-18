Минималните температури ще са предимно между 5° и 10°

Дъжд, гръмотевици и вятър в деня за размисъл

В събота синоптичната обстановка в страната ще се усложни. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Вятърът ще бъде от север-североизток, умерен до силен и с него ще нахлува по-студен въздух. Облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна и отначало в Западна България, а по-късно през деня и в останалите райони от страната ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. По-значителни ще са явленията в планинските райони.

Минималните температури ще са предимно между и 10°, а максималните - между 15° и 20°.

В София минималната температура ще е около, максимална - около 17°.

Източник: НИМХ

Картата за опасни явления на Национален институт по метеорология и хидрология предупреждава за силен вятър над морето.

Според синоптиците не се очаква метеорологичната обстановка да окаже съществено влияние върху обичайните човешки дейности, но са възможни локални и незначителни затруднения.

Атмосферното налягане ще е близко до средното за месеца.

По Черноморието ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, но само на места по северното крайбрежие ще превали дъжд. Ще е ветровито с умерен и силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат 14°-15°. Температурата на морската вода е 11°-12°. Вълнението на морето ще бъде 2 -3 бала.

Над планините облачността ще е значителна, купесто-дъждовна и на много места ще има интензивни валежи и гръмотевици. По-значителни ще са явленията в масивите в Югозападна България. Над около 1800 метра валежите ще са от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около, на 2000 метра – около .                         
  
В неделя преди обяд на отделни места в югоизточната половина от страната ще превалява дъжд, но след обяд облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. Вятърът ще отслабне. Минималните температури ще са между и , максималните – между 17° и 22°.

В понеделник денят ще започне със слънчево време, но по-късно привечер и през нощта срещу вторник през страната ще преминава атмосферно смущение. От северозапад на югоизток ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Дневните температури ще са все още високи. Вятърът в Дунавската равнина ще е от запад-северозапад, в Източна България - временно от югозапад, предимно умерен.

"Ще хвърляме бомби отново" - Тръмп заплаши Техеран

Екзитпол: Какво всъщност означава думата, която всички ще чуваме в неделя вечер?

Екзитпол: Какво всъщност означава думата, която всички ще чуваме в неделя вечер?

Кафето няма да ви спаси: 3 важни факта за ниското кръвно, които ще ви изненадат

Кафето няма да ви спаси: 3 важни факта за ниското кръвно, които ще ви изненадат

Доходите на българина са почти утроени за десетилетие

Доходите на българина са почти утроени за десетилетие

pariteni.bg
''Голото'' оръжие на Aprilia и приключенски турър от Moto Guzzi

''Голото'' оръжие на Aprilia и приключенски турър от Moto Guzzi

carmarket.bg
Йотова от „Дондуков“ 2: Няма власт, която да е по-силна от гражданите – нека гласуваме! (ВИДЕО)
Ексклузивно

Йотова от „Дондуков“ 2: Няма власт, която да е по-силна от гражданите – нека гласуваме! (ВИДЕО)

Преди 14 часа
<p>САЩ признаха, че са загубили <strong>„очите“ на флота </strong>за $240 млн. над Ормуз</p>
Ексклузивно

САЩ признаха, че са загубили „очите“ на флота за $240 млн. над Ормуз

Преди 14 часа
„Фиксация“ върху бездомни: Съдът разкри мотива за жестокото убийство във Варна
Ексклузивно

„Фиксация“ върху бездомни: Съдът разкри мотива за жестокото убийство във Варна

Преди 17 часа
Зеленски: Русия отново ще се опита да замеси Беларус във войната
Ексклузивно

Зеленски: Русия отново ще се опита да замеси Беларус във войната

Преди 11 часа
Пожари в руски петролни съоръжения след серия украински атаки

Пожари в руски петролни съоръжения след серия украински атаки

България Преди 17 минути

Москва твърди, че противовъздушната отбрана е свалила няколко дрона

<p>Един загинал при мистериозен инцидент под мост в Германия</p>

Смъртен случай след взривоподобен звук в Германия

Свят Преди 39 минути

Полицията разследва силен трясък във Фолклинген, има и тежко ранени

Кой има право да избира народни представители?

Кой има право да избира народни представители?

Парламентарни избори Преди 1 час

Кои са задължителните условия според Конституцията и Изборния кодекс за участие в изборите за Народно събрание на 19 април и кои групи граждани остават извън избирателните списъци

Кога и къде се публикуват избирателните списъци?

Кога и къде се публикуват избирателните списъци?

Парламентарни избори Преди 1 час

Как да се информираме за номера и адреса на избирателната ни секция

<p>Как може да гласуват избирателите, които в изборния ден се намират в лечебни заведения, домове за стари хора и други?&nbsp;</p>

Как може да гласуват избирателите, които в изборния ден се намират в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги?

Парламентарни избори Преди 1 час

Организация на вота в болници и социални заведения: Как гласуват настанените в специализирани институции на 19 април

Любов или пълен контрол? 4 знака, че перфектното родителство всъщност вреди на детето

Любов или пълен контрол? 4 знака, че перфектното родителство всъщност вреди на детето

Любопитно Преди 1 час

Парадоксът е, че детето няма нужда от безгрешен родител. То има нужда от жив, автентичен човек, който може да сгреши, но въпреки това предлага безусловна подкрепа

Батериите са ахилесовата пета на смартфоните

Батериите са ахилесовата пета на смартфоните

Технологии Преди 1 час

Модерните телефони изобилстват от мощен хардуер - бързи процесори, много памет, AI изчисления, камери. Батерията обаче продължава да е слабото място, като според ново проучване 60% от европейците зареждат устройството си повече от веднъж на ден

Избори 2026: Всичко, което трябва да знаете, преди да гласувате на 19 април

Избори 2026: Всичко, което трябва да знаете, преди да гласувате на 19 април

България Преди 1 час

Кога започва и кога приключва изборният ден, какви документи да подготвим и как да не направим бюлетината си недействителна

Иран: Обогатеният ни уран няма да бъде прехвърлен никъде

Свят Преди 10 часа

Иран опроверга по-ранното твърдение на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Ислямската република е дала съгласие да ги предаде

Индонезия започна мащабни учения за реакция при горски пожари

Индонезия започна мащабни учения за реакция при горски пожари

Свят Преди 10 часа

Засилената подготовка е свързана и със завръщането на природното явление "Ел Ниньо"

Гняв в Португалия: Хиляди на протест срещу закон за по-лесни уволнения

Свят Преди 11 часа

За да бъде приет законът, ще е необходима подкрепата или на лявата социалистическа опозиция, или на крайнодясната партия „Чега“

ООН предупреди за опасността от "разпадане" на Южен Судан

ООН предупреди за опасността от "разпадане" на Южен Судан

Свят Преди 12 часа

Отмениха концерт на Кание Уест и в Полша

Любопитно Преди 12 часа

В страната бе изразено възмущение от антисемитски изказвания на американския рапър

Тръмп: САЩ ще изнесат „лека-полека“ урана от Иран

Тръмп: САЩ ще изнесат „лека-полека“ урана от Иран

Свят Преди 13 часа

Президентът заяви, че САЩ работят с Иран за премахването на мините от Ормузкия проток

Мощна коалиция за Ормузкия проток: 40 държави готвят военна мисия за сигурност

Свят Преди 14 часа

Макрон и Стармър призоваха корабите, преминаващи през Ормузкия проток, да не бъдат облагани с такси

Нетаняху: Израел не е приключил работата си срещу "Хизбула"

Нетаняху: Израел не е приключил работата си срещу "Хизбула"

Свят Преди 14 часа

Това заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху в първия ден от десетгодишното примирие с Ливан

Нормално ли е котката да се храни само веднъж на ден?

dogsandcats.bg

Основни въпроси относно храненето на котката, които си задавате

dogsandcats.bg
Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg
Облаци и дъжд в деня за размисъл

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 18 април, събота

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 18 април, събота

Edna.bg

Засипаха с похвали играч на Левски

Gong.bg

Ето кои са фаворитите за треньор на Реал Мадрид

Gong.bg

Чарли Дюк - най-младият човек стъпил на Луната пред NOVA

Nova.bg

Облаци и дъжд в деня за размисъл

Nova.bg