Свят

Трамвай дерайлира в Берлин, поне 20 души пострадаха

Електроснабдяването в района временно е било прекъснато

2 юни 2026, 19:01
Източник: AP/БТА

Д вадесет души пострадаха, след като трамвай дерайлира в района Лихтенберг в Източен Берлин, съобщи пожарната служба, цитирана от ДПА.

Трима души са с тежки наранявания, уточни говорител на службата.

Според първоначалната информация трамваят се е ударил в стълб от контактната мрежа, докато е извършвал завой. Вследствие на сблъсъка дясната страна на превозното средство е била сериозно пострадала, а задният вагон е излязъл от релсите.

На мястото на инцидента са изпратени около 60 пожарникари. По данни на местни медии електроснабдяването в района временно е било прекъснато като предпазна мярка.

Движението по трамвайни линии M5 и M7 беше временно спряно. Властите предупредиха, че възстановяването и изтеглянето на дерайлиралия трамвай вероятно ще отнеме време.

Източник: БТА, Атанаси Петров    
