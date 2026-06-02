Два трамвая катастрофираха в центъра на София

К атастрофа между два трамвая стана на кръстовището на бул. „Мария Луиза“ и бул. „Христо Ботев“, край Централна гара, съобщиха пред БТА от „Столичен електронспорт“ ЕАД.

Ударът е между трамваи от линии №3 и №13. При инцидента няма пострадали пътници.

От Столичният електротранспорт уточниха пред БТА, че единият трамвай е бил учебен и е управляван от млад водач в процес на обучение, който се е движел с наставник.

Причината за произшествието е субективна грешка на младия водач, който е ударил движещия се пред него трамвай отзад. В резултат на удара предното стъкло на единия трамвай е счупено.

Движението на трамваите в участъка беше временно спряно, но вече е възстановено.