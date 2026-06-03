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Тайният испански град със слънце, плажове и шокиращо ниски цени

Докато туристите щурмуват пренаселените Барселона и Мадрид, Картагена предлага кристално чисти плажове, древни руини и средиземноморски вечери на символични цени. Открийте най-слънчевия град в Европа, който разбива стереотипите за скъпа почивка

3 юни 2026, 06:45
Тайният испански град със слънце, плажове и шокиращо ниски цени
Източник: iStock/Getty Images

Д окато повечето туристи щурмуват пренаселените Барселона и Мадрид, това историческо бижу в региона Мурсия предлага кристално чисти плажове, древни руини и средиземноморски вечери на символична цена.

Британското издание Mirror споделя историята за този скрит испански град, който се оказва перфектната дестинация за достъпна и незабравима почивка.

Източник: iStock/Getty Images
  • Климатичен рай и плажове без тълпи

Ако мечтаете за слънчево бягство в Европа, но разполагате с ограничен бюджет, а огромните тълпи от туристи ви изтощават, Картагена трябва да бъде следващата ви дестинация. Този компактен пристанищен град, основан преди повече от две хилядолетия, остава една от най-слабо рекламираните, но същевременно най-уютни и комфортни дестинации в Испания.

Картагена с пълно право носи неофициалната титла за най-слънчевия град в Европа. Мястото радва своите посетители с внушителните 3300 слънчеви часа годишно (което прави средно около 283 часа на месец). Още през пролетта температурите тук достигат перфектните 23°C, а през лятото термометрите се покачват до истински курортните 32°C.

Само на крачка от древните градски стени пътешествениците могат да открият едни от най-красивите диви, както и отлично благоустроени плажове на крайбрежието. Места като Ла Манга и Калбланке предлагат разкошен златист пясък и кристално чисти средиземноморски води, идеални за прохлада в горещите дни.

Източник: iStock/Getty Images
  • Древното наследство и очарованието на стария град

Картагена е истински лабиринт от римски, византийски и мавритански руини. Гордостта на града е впечатляващият римски амфитеатър от I в. пр.н.е., смятан за една от най-значимите археологически забележителности в цяла Испания.

От средновековния замък „Консепсион“ (Castillo de la Concepción), разположен на върха на хълма, се открива най-величествената панорамна гледка към градското пристанище.

Специално внимание заслужава улица „Кале Майор“ (Calle Mayor) – пешеходна артерия, известна със своята елегантна архитектура от XIX век, оживени площади, автентични тапас барове и кокетни бутикови магазини.

Пътуващите в платформата TripAdvisor обръщат специално внимание на липсата на комерсиални глобални вериги тук. Това позволява на гостите на града наистина да се докоснат до традиционната испанска култура и да си починат пълноценно от туристическата суматоха.

Източник: iStock/Getty Images
  • Бюджетна почивка, която впечатлява

Въпреки всички тези достойнства, може би най-привлекателната черта на дестинацията е нейната фантастична достъпност. Цените в града буквално разбиват стереотипите за скъпата Европа. Например средната цена за халба местна наливна бира е едва 2.50 паунда (около 2,89 евро).

В същото време обилен обяд или вечеря с традиционни средиземноморски ястия в местните заведения ще ви излезе от £10 (около 11 евро) на човек.

Картагена Испания бюджетна почивка екскурзия Средиземноморие туризъм
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